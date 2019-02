Sâmbătă, 16 Februarie 2019 (10:33:19)

Președintele ALDE Suceava, deputatul Alexandru Băișanu, consideră că toate „informațiile false” transmise de PNL cu privire la cine a votat pentru majorarea alocațiilor pentru copii reprezintă o „manipulare josnică”. Alexandru Băișanu a declarat, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, că majorarea alocațiilor de stat pentru copii a fost prevăzută în Legea bugetului de stat pentru 2019, cu finanțarea corectă, lege care a fost adoptată de PSD, ALDE și UDMR, în timp ce parlamentarii PNL au votat împotrivă. Alexandru Băișanu a explicat că amendamentul propus de PNL pentru majorarea alocațiilor, care a fost aprobat înainte de votul final pe Legea bugetului, nu putea fi pus în aplicare deoarece sursa de finanțare indicată de liberali era total greșită, dar și pentru că nu exista o lege organică pentru a schimba efectelor legilor anterioare care reglementează alocațiile de stat pentru copii. „Noi am propus să fie schimbat acest amendament, să vin cu unul care să dea posibilitatea creșterii reale a alocațiilor. Apoi am venit noi cu un alt amendament, făcut corect, în care am indicat clar sursa de finanțare, respectiv majorarea deficitului bugetului de stat de la 2,5 la 1,76 din Produsul Intern Brut. S-a trecut la votul pentru Legea bugetului de stat, PSD, ALDE și UDMR au votat pentru, dar surpriză, PNL au a mai votat noul amendament, cel aplicabil. Iar dacă la final nu votezi pentru Legea bugetului de stat, votezi împotriva tuturor amendamentelor. Lucrurile sunt clare”, a spus Alexandru Băișanu, care a subliniat faptul că el a votat pentru majorarea alocațiilor pentru copii.

„Îi rog pe parlamentarii PNL să aibă bun simț, să recunoască faptul că au votat împotrivă, că au vrut scandal și că au făcut toate aceste lucruri doar pentru manipulare și imagine”, a declarat Alexandru Băișanu, el îndemnând populația să nu creadă informațiile false transmise de PNL cu privire la acest subiect, acestea reprezentând doar „o manipulare josnică”.