„Seară de poezie”, alături de poeta Luminița Andruh

Joi, 14 Februarie 2019 (11:16:31)

Clubul de Poezie „Light of ink” organizează joi, 14 februarie, de la ora 18.30, o nouă „Seară de poezie”. Invitata serii este poeta Luminița Andruh, actriță la Teatrul Studențesc "Fabulinus", absolventă a Facultății de Comunicare și Relatii Publice din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, actualmente masterandă. Evenimentul va fi găzduit de Casa B+B, str. Mihai Eminescu 18B, vizavi de Baia Publică. „Vorbim despre poezia de dragoste. Citim poezie de dragoste. All poets. All languages.”, transmite moderatorul și organizatorul seriei de întâlniri, prof. Gheorghe Cîrstian.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului „Seară de poezie”, alături de poeta Luminița Andruh