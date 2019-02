Caz revoltător

Joi, 14 Februarie 2019 (12:38:44)

Un caz revoltător, petrecut în urmă cu două zile, în Suceava, a stârnit reacții furioase de la mii de oameni din țară și de peste hotare, după ce un câine ciobănesc, abandonat pe străzile din Broșteni, a fost schingiuit și mutilat pe viață, de doi câini de luptă din rasa Amstaff, la comanda stăpânului, bucuros că așa poate face un filmuleț cu care să se laude pe Youtube.

Ciobănescul abandonat de cei care, în teorie, îi sunt cei mai buni prieteni – oamenii, slăbit după o iarnă grea, a fost atacat pe o uliță din orașul Broșteni de cei doi câini de luptă, care, prinzându-l de o parte și de alta, i-au scos ochii, i-au sfârtecat botul și urechile, spre amuzamentul celor care filmează scena și care se târguiesc cu cineva din fundal, un adult, cât să mai lase câinii să chinuiască bietul animal, pentru a avea o filmare cât mai lungă, pe care să o pună pe Youtube.

În cele din urmă, câinele fără stăpân, cunoscut de cei din localitate ca fiind foarte blând și jucăuș cu copiii și nu numai, a fost salvat de un trecător, dar în urma „distracției” bolnave a celor care au comandat atacul său, a rămas fără ochi și cu capul sfâșiat în multiple locuri.

Situația bietului animal, abandonat pe străzi, orb, slăbit și plini de răni, a fost semnalată unei societăți de proiecție a animalelor din Suceava – Casa lui Patrocle, care a făcut eforturi pentru a ajunge cât mai repede acolo, să-l transporte într-un adăpost unde să-i ofere îngrijirile necesare.

„A ajuns noaptea trecută la clinică în jurul orei 3.00, adus de Grigoriciuc Paul într-o stare cum rar am mai vazut vreun câine! Capul îi este sfâșiat la propriu, ochii scoşi, urechile si carnea ruptă, toate rănile infectate, îi curge puroiul la propriu de peste tot! A fost tuns, toaletat şi curăţat cât a permis el sa fie manevrat, nu a putut fi anesteziat, caci este scheletic. Azi am luat-o de la capăt cu baia, tunsul, curăţatul rănilor cu apă caldă şi apă oxigenată, trei oameni se chinuie să-i cureţe doar capul! Are urme de plăgi prin muşcare şi sfârtecare, adica pe româneşte a fost sfâşiat de alţi câini sau bătut si torturat de oameni. Singura parte buna este că mănâncă foarte bine, bea apă şi se ridică! În acest moment prioritatea este infecţia generalizată, tot capul este practic o rană vie şi un puroi! Va avea parte de tot ce trebuie, medici, mâncare, caldură şi linişte! El trebuie să lupte să trăiască, atât. Mulţumim Evelinei Petrache care a stat cinci ore aseară în ger aşteptând maşina plecată de la Suceava, mulţumim lui Paul Grigoriciuc care a condus în miez de noapte pe viscol, clinicii Scooby Vet şi medicului care a stat până la 6.00 dimineaţa cu câinele! Revenim cu veşti, sperăm bune”, este o postare a celor de la Casa lui Patrocle, de acum o zi.

Aceștia cer și pedepsirea vinovatului – proprietarul câinilor de luptă, despre care spun că ar fi Severin Ciprian din localitatea Broșteni, jud. Suceava.

„Știm numele proprietarului și ne așteptăm ca organele în drept să se autosesizeze. Vom demara şi noi plângerile legale, îns până atunci vrem sa vedem cine vede, cine aude și cine mișcă ceva din punct de vedere legal!”, spun reprezentanții asociației, care fac demersuri pentru salvarea câinelui.