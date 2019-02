Vineri, 8 Februarie 2019 (12:16:40)

UPDATE: Un rănit în operaţie la Neurochirurgie, altul în comă la Reanimare, un tânăr cu fractură de bazin va fi operat în următoarele ore, alţi trei încă în investigaţii

Bilanţul răniţilor în accidentul rutier de azi dimineaţă, de la Sasca Nouă, este unul dramatic: unul dintre răniţi, în vârstă de 38 de ani, este operat acum la Neurochirurgie, altul, în vârstă de 47 de ani, este în comă în Reanimare, cu multiple leziuni la cap, coloana cervicală şi torace, cu hemoragii intracraniene; un al treilea tânăr, în vârstă de 28 de ani, cu luxaţie de şold şi fractură de bazin, este pregătit pentru intervenţia chirurgicală şi va fi operat în următoarele ore. Celelalte trei victime sunt de asemenea cu multiple traumatisme, dar în stare stabilă şi sunt încă investigate. Un bărbat în vârstă de 32 de ani are traumatism cranio-cerebral, plăgi în zona capului şi în investigaţii pentru fractură de os parietal; un bărbat în vârstă de 63 de ani are ambele oase ale antebraţului drept fracturate şi fractură de gambă, iar o femeie de 62 de ani are o plagă la un picior şi în investigaţii pentru fractură de şold.

Grav accident vineri dimineaţă pe drumul naţional 2E, în zona localităţii Sasca Nou. Un microbuz care transporta persoane şi o autoutilitară s-au ciocnit violent. Din impact a rezultat decesul a două persoane şi rănirea altor şapte.

Accidentul s-a produs din cauza faptului că un cauciuc al microbuzului a explodat, iar maşina nu a mai putut fi controlată şi a pătruns pe contrasens, unde a lovit în plin furgoneta de transport marfă. Tragedia a fost amplificată de faptul că microbuzul circula cu viteză foarte mare, în momentul impactului acul kilometrajului blocându-se la 110 km/h .

Mai trebuie spus că din momentul exploziei cauciucului şi până la impact, microbuzul a mai rulat pe jantă aproximativ 200 de metri, ceea ce înseamnă că viteza de deplasare era mult mai mare. Din ciocnire a rezultat moartea şoferului de pe furgonetă, un bărbat de 54 de ani, din Cornu Luncii, precum şi a unei persoane din microbuz.

Alte două persoane au ajuns la Unitatea Primire Urgenţe de la Spitalul Judeţean Suceava în stare gravă, iar altele cinci aveau răni mai uşoare şi au fost transportate iniţial la Spitalul Fălticeni, de unde au fost transferate la Suceava.

A fost activat planul roşu de intervenţie, iar la faţa locului au fost trimise 6 echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, precum şi o ambulanţă SMURD şi autospeciala pentru descarcerare.

Din primele date ale anchetei reiese că microbuzul efectua un transport neautorizat de persoane. Este vorba de mai multe persoane din zona Paşcani care mergeau spre Italia.

Tragedia din această dimineaţă s-a produs în aceeaşi zonă unde în ziua de 14 octombrie 2017 şi-au pierdut viaţa 6 persoane. În acea zi fatidică, preotul Petru Gavril, împreună cu soţia, cu cei patru copii ai lor, Anastasia, în vârstă de 10 ani, Anisia, de 6 ani, Alexia, de 9 ani, şi Ioan, de 3 ani, şi cu sora sa, Aurora Şandru, şi soţul acesteia, Cătălin Şandru, a plecat de la Lămăşeni spre Iaşi, la sărbătoarea Sfintei Parascheva.

La Cornu Luncii, maşina cu şapte locuri condusă regulamentar de preotul Gavril a fost izbită frontal, cu peste 120 km/oră, de un şofer beat.

În tragicul eveniment rutier şi-au pierdut viaţa preotul Petru Gavril, Anastasia, Anisia, Aurora şi Cătălin Şandru, precum şi şoferul vinovat de producerea accidentului. Ceilalţi doi copii ai familiei Gavril, Alexia şi Ioan, şi mama lor au fost răniţi, Maria extrem de grav, fiind o minune că a supravieţuit.