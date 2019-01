Rămas fără un picior în urma unui accident rutier, un tânăr are nevoie urgent de bani pentru a-și cumpăra o proteză

Miercuri, 30 Ianuarie 2019 (11:19:12)

Un tânăr în vârstă de 20 de ani, Florin-Alexandru Floriștean, din Capu Câmpului, a rămas fără un picior în urma unui accident rutier petrecut anul trecut, la sfârșitul lunii octombrie. Din acel moment, viața lui s-a dat peste cap. Dintr-o persoană veselă, plină de viață, care a muncit de la o vârstă fragedă pentru a-și ajuta familia, a devenit o persoană dependentă, țintuită într-un cărucior cu rotile, un om care nu mai poate să muncească și care se vede nevoit să apeleze la ajutorul celor din jur pentru lucruri mărunte. Florin are nevoie de o proteză performantă, care să-i permită să-și reia viața de dinainte de accident. Din păcate, costurile unei astfel de proteze depășesc 40.000 de euro, bani de care familia Floriștean nu dispune. Florin provine dintr-o familie cu șase frați. Viața lui Florin-Alexandru Floriștean s-a schimbat radical pe 25 octombrie 2018. Avea un loc de muncă și planuri mari pentru viitor. O întâmplare neașteptată i-a curmat toate visurile. După ce s-a întors de la serviciu, după tura de noapte, Florin a vrut să facă o plimbare cu motocicleta sa (marca Suzuki) de care era tare mândru, neștiind că aceasta îi va schimba viața pentru totdeauna. Pe 25 octombrie 2018, în jurul orei 11:20, pe un drum județean, la ieșirea din localitatea Capul Câmpului, în timp ce conducea motocicleta, Florin a pierdut controlul asupra direcţiei de mers din cauza neadaptării vitezei la condiţiile de drum şi a lipsei de experienţă în conducere, a pătruns pe contrasens şi a intrat într-un şanţ, izbindu-se în capul unui podeţ. În urma impactului, Florin a fost grav rănit. A urmat o perioadă grea pentru el. Imediat după accident a fost transportat la Spitalul Județean Suceava, unde a fost internat 7 zile (medicii l-au diagnosticat pe tânăr cu traumatism cranio-cerebral, traumatism cranio-facial, hematom epicranian parietal stânga, pneumotorax stânga şi pneumoperitoneu), după care a fost trimis de medicii suceveni la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Spiridon” Iași, Secția chirurgie vasculară. După mai multe investigații, medicii ieșeni nu au mai putut să-i salveze piciorul stâng. Acesta i-a fost amputat de la nivelul coapsei. Florin se deplasează acum într-un scaun cu rotile sau cu ajutorul cârjelor. Până în ultimul moment, tânărul a sperat că medicii îi vor salva piciorul, că nu va fi nevoie de amputare, că nu se va transforma în câteva zile într-o persoană cu handicap, un om care trebuie să fie sprijinit mereu dacă vrea să se deplaseze singur sau să apeleze la cărucior. Este greu de acceptat această schimbare de oricine, dar mai ales de un tânăr de 20 de ani, aflat la început de drum.Tânărul are nevoie de o proteză performantă, care să-l ajute să poată să muncească și să-și continue viața fără să depindă atât de mult de cei din jur. Proteza care i-a fost recomandată costă în jur de 40.000 de euro, la care se mai adaugă și alte cheltuieli, bani pe care familia lui Florin nu îi are. „Îi cerem Bunului Dumnezeu să ne lumineze, ca să îl susținem pe Florin, să-l punem pe picioare cu ajutorul unei proteze, deși costisitoare, dar care i-ar deschide ușa spre a-și relua activitățile zilnice și munca. Haideți să îl ajutăm pe Florin să poată merge din nou. Vă mulțumim din suflet pentru susținere și gând bun”, este mesajul Elenei Mihaela Floriștean, mama lui Florin, pe numele căreia au fost deschise și conturile unde oamenii pot să facă donații: IBAN LEI RO36RNCB0240107732190001; IBAN EURO RO79NCB0240107723190001.

