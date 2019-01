Directorii de școli solicită Primăriei Suceava buget dublu față de cel din 2018

Miercuri, 30 Ianuarie 2019 (15:10:42)

Conducerile unităților școlare din municipiul Suceava au solicitat municipalității sucevene alocarea unui buget dublu, comparativ cu cel de care au beneficiat în 2018, pentru funcționare, reparații și investiții. Asta în condițiile în care învățământul este capitolul bugetar cu cele mai mari fonduri alocate de la bugetul local al municipiului Suceava.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că deși nu se știe nimic de finanțările care vor fi alocate Sucevei de la bugetul de stat, unitățile de învățământ au solicitat un buget dublu în acest an față de cel alocat în 2018. Astfel, de la 37,6 milioane de lei cât au fost acordați anul trecut din bugetul Sucevei, pentru 2019, revendicările ajung la aproape 68 de milioane de lei.„Pe data de 18 februarie, când sper să avem date concrete despre buget, voi avea discuții cu directorii de școli și contabilii din școli”, a precizat Ion Lungu, care spune că pentru acest an, lista prioritară de investiții cuprinde trei mari proiecte:- mansardarea Școlii Nr. 10, în valoare de 2,4 milioane de lei, executată în proporție de 65,9%, - extinderea cu un corp de clădire al Colegiului Național "Petru Rareș",- realizarea unei săli de gimnastică la Colegiul Național "Spiru Haret".„Trebuie să asigurăm în primul rând finanțarea pentru aceste investiții și o serie de reparații la școli. Vom mai prinde și unele de valoare mai mică, plus lucrări pentru care am depus oferte pe fonduri europene”, a adăugat Lungu, care urmează să aibă consultările cu conducerile unităților de învățământ, pentru a stabili suma de care vor beneficia pe parcursul anului 2019.

