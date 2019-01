Marţi, 29 Ianuarie 2019 (12:45:21)

Cea mai mare expoziţie de jucării vechi din România, ce cuprinde peste 1.600 de obiecte, a fost vernisată marţi, 29 ianuarie, la Muzeul de Istorie Suceava - Galeria Pod. Jucăriile din perioada 1930-1989, aparţinând colecţionarilor Cristian şi Mihail Dumitru, au creat o lume de poveste la Muzeul de Istorie Suceava, antrenând publicul într-o excursie în lumea minunată a jucăriilor. Încântaţi de colecţie au fost atât cei mici, cât şi părinţii sau bunicii, care au retrăit clipele copilăriei. Expoziţia “Jucăriile din (galleria) Pod”, organizată în colaborare cu Asociaţia Muzeul Jucăriilor din Bucureşti, aduce în faţa publicului peste 1.600 de jucării din colecţia asociaţiei. Pe lângă jucăriile vechi (de la maşinuţe, autobuze, autospeciale, trenuleţe, până la păpuşi sau banale cuburi din lemn, jocuri cu pioni, jocuri interactive, jucării mecanice și electrice produse în România, China, Japonia, Ungaria, din plastic, metal, lemn etc.), expoziţia este însoţită și de o colecţie de reproduceri ale unor fotografii cu copiii și jucăriile lor în ultima sută de ani, din colecţia Asociaţiei Muzeul Jucăriilor. Vernisajul expoziţiei a avut loc în prezenţa fraţilor Cristian şi Mihail Dumitru, colecţionarii din București. Jucăriile sunt atât româneşti, cât şi produse în străine. Cristian Dumitru a promis că va ajunge la Suceava, în anii următori, cu o expoziţie care cuprinde caiete și manuale şcolare, oracole sau cărţi ale generaţiilor trecute, dar și o expoziţie de cutii de la bomboane fabricate în România.

Preşedintele Asociaţiei Muzeul Jucăriilor, inginerul Cristian Dumitru, a povestit că fiind trei fraţi, primele jucării din colecţie au fost ale lor, după care, pe la 20 de ani, după ce s-a întors din armată, a considerat că nu ar fi rău să adune jucării de pe la prieteni (obţinute la schimb cu alte obiecte) și să colecţioneze tot ce s-a fabricat în România în acei ani, în materie de jucării. „La Muzeul Jucăriilor încercăm să adunăm jucăriile pe care le-au avut copiii din România în ultimii o sută de ani. Fiecare jucărie are o poveste, fiind martora unei emoţii, a unei lacrimi sau a unui vis împlinit. Unele jucării s-au ascuns în sacul lui Moş Crăciun sau al lui Moş Gerilă, altele au stat cuminţi în cizmuliţele cremuite din holul casei. Colecţia are la bază jucăriile familiei, dar unele sunt primite cadou sau găsite prin târgurile de vechituri. Am mai recuperat şi din cele aruncate în spatele blocului. Chiar dacă au fost stricate, din mai multe am făcut una bună. Expoziţia este adresat atât copiilor, care descoperă astfel jucăriile părinţilor, cât şi părinţilor, care redescoperă jucării ce le-au făcut copilăria fericită sau găsesc expuse unele pe care nu le-au avut niciodată”, a mai spus Cristian Dumitru. Expoziţia va putea fi vizitată până pe 12 aprilie 2019.