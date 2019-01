Fetița cu arsuri grave în urma incendiului de la Salcea a murit în drum spre Iași

Miercuri, 23 Ianuarie 2019 (11:10:34)

Fetița în vârstă de aproape un an și jumătate din Salcea care suferise o intoxicație severă dar și arsuri grave în urma unui incendiu a murit marți seară, în ambulanța care o ducea spre Spitalul Județean Iași. Fratele ei, în vârstă de doi ani și jumătate se află în stare gravă, pe Terapie Intensivă, la Spitalul Județean Suceava. Reamintim că, marți după-amiază, o fetiță în vârstă de un an și jumătate și frățiorul ei, cu un an mai mare, au ajuns în stare gravă la spital, în urma unui incendiu izbucnit într-o locuință din Salcea. Cei doi copii se aflau într-o cameră și, în timp ce se jucau, ar fi răsturnat un suport pentru uscat rufe peste termoșemineul din cameră. Hăinuțele au luat imediat foc, cei doi micuți fiind intoxicați cu fum, dar suferind, din păcate, și arsuri.Mama, o tânără în vârstă de 20 de ani, era în casă, declarând că încălzea lapte, în bucătărie, și că nenorocirea s-a petrecut extrem de repede.Primele echipaje medicale ajunse la casa familiei din Salcea au constatat că fetița este în stop cardio-respirator. Micuța a fost resuscitată, fiind scoasă din stopul cardio-respirator. Din păcate, arsurile pe 60-70% din suprafața corpului i-au fost fatale în câteva ore.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Fetița cu arsuri grave în urma incendiului de la Salcea a murit în drum spre Iași