Vineri, 18 Ianuarie 2019 (18:04:24)

Un dosar de mari dimensiuni al procurorilor de la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) Suceava, care a vizat trei grupări de contrabandişti, cu 25 de inculpaţi, majoritatea din judeţul Suceava, a ajuns la faza finală a judecăţii la Tribunalul Suceava, prima instanţă care a judecat imensul dosar. Ce se remarcă este că aproape toţi inculpaţii au scăpat cu pedepse suspendate sub supraveghere, chiar şi liderii judecaţi pentru zeci de fapte de contrabandă. Puţinii care au primit pedepse în regim privativ de libertate sunt cei care mai aveau condamnări la activ şi chiar se aflau în termene de încercare. Sentinţa de vineri, 18 ianuarie, a Tribunalului Suceava nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel.

Potrivit cercetărilor structurilor de combatere a crimei organizate, primul grup îl avea drept lider pe Mihai Burciu, din Vicovu de Jos, care începând cu luna septembrie 2012 a constituit împreună cu Constantin Cîrstean, din Vicovu de Sus, Toader Marian Lăzurcă din Grăniceşti, Vladimir Ionuţ Creangă din Botoşana şi Vasile Colţuneac din Solca, un grup infracţional organizat, specializat în contrabandă cu ţigarete de provenienţă extra-comunitară, fiecare membru având roluri bine determinate. Pe parcurs, în afacere ar fi intrat şi alţi suceveni, care au constituit cel puţin încă două grupuri infracţionale.Cele trei grupări au preluat, deţinut, transportat, depozitat şi vândut, pe lângă cantitatea totală confiscată, şi cantitatea totală estimată la 376.147 de pachete cu ţigarete de provenienţă extra-comunitară, au estimat procurorii DIICOT. Prejudiciul imputat grupării este de aproximativ 2 milioane de lei. Împotriva grupării s-a acţionat în martie 2013. Atunci au avut loc 28 de percheziţii, s-au emis 21 de mandate de aducere, iar 12 inculpaţi au fost duşi în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă. Nici unul nu a fost însă arestat preventiv.

Prin decizia Tribunalului Suceava, Mihai Burciu, unul dintre lideri, judecat pentru 38 de acte materiale de contrabandă, a primit 3 ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de constituire a unui grup infracţional organizat, şi tot 3 ani pentru contrabandă. Inculpatului i s-a aplicat pedeapsa principală de 3 ani, care a fost suspendată pe durata unui termen de supraveghere de 3 ani. Uşor a scăpat şi Marian Toader Lazurcă, zis „Manu”, din Grăniceşti, 2 ani şi 6 luni de închisoare, tot cu suspendare sub supraveghere, deşi mai are la activ o condamnare pentru complicitate la contrabandă. Vladimir Ionuţ Creangă a fost condamnat de Tribunalul Suceava la pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă ( 20 de acte materiale), tot cu suspendare, pe un termen de încercare de 5 ani. Vasile Colţumeac, din Solca, a primit tot pedeapsa principală de 2 ani şi 6 luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă (18 acte materiale), cu termen de încercare de 5 ani. Sunt şi inculpaţi care au fost achitaţi pentru constituire de grup infracţional organizat şi condamnaţi doar pentru contrabandă. Dintre cei care au luat pedepse cu executare, Vasile Stoica a primit 5 ani de detenţie, în condiţiile în care ar fi comis faptele în termenul de încercare al suspendării condiţionate a executării pedepsei de 1 an şi 6 luni închisoare. Toţi inculpaţii se bucură de prezumţia de nevinovăţie, până la o decizie definitivă a instanţelor de judecată.