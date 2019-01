Vineri, 18 Ianuarie 2019 (20:19:16)

Curtea de Apel Suceava a dat soluţia finală în dosarul privind intoxicarea colectivă de la „Casa Aristocrat” din Suceava, care i-a fost fatală unuia dintre cei care au fost cazaţi în unitatea hotelieră. Concluziile care se pot trage este că instanţa de apel a redus pedepsele celor mai mulţi dintre inculpaţi și totodată a încetat procesul penal pentru o parte din fapte, în urma intervenirii prescripţiei răspunderii penale. Au rămas doar condamnările pentru ucidere din culpă, cu precizarea că cei doi inculpaţi care primiseră la prima instanţă pedepse cu executare au scăpat la apel de detenţie. În concluzie, toată lumea a scăpat cu pedepse cu suspendare, însă cu aplicarea unor termene de încercare destul de lungi.

Ce pedepse au primit principalii inculpaţi

Conform deciziei definitive a judecătorilor, omul de afaceri Gheorghe Filipciuc, proprietarul unităţii, a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare pentru ucidere din culpă, cu suspendare, cu un termen de încercare de 3 ani și 6 luni, pedeapsă redusă faţă de ce stabilise Judecătoria Suceava. Inculpatul Ionel Luchian a primit 1 an de închisoare cu suspendare, cu termen de încercare de 3 ani. Cei care se pot declara cei mai câștigaţi de pe urma apelului sunt inculpaţii Dumitru Paul Pădurariu şi Slavu Codrin Costinel, care primiseră pedepse în regim de detenţie. Curtea de Apel Suceava a decis suspendarea sub supraveghere și a pedepselor acestora, fixându-le termen de încercare de 3 ani și 4 luni, respectiv 4 ani și 6 luni, pentru Slavu.

Daune reduse

Judecătorii au mai redus și cuantumul daunelor morale stabilite prin sentinţă, cu privire la inculpaţii Luchian Ionel, Pădurariu Dumitru Paul şi Slavu Codrin Costinel, care au de plătit părţilor civile între 30.000 și 75.000 de lei. Omul de afaceri Gheorghe Filipciuc a stins acţiunea civilă cu mult înainte, prin achitarea daunelor cerute de familia decedatului.

Fapte pentru care a încetat procesul penal

Judecătorii au încetat procesul penal privind inculpaţii SC Mer Dum SRL, Filipciuc Gheorghe, Pădurariu Dumitru Paul şi Slavu Codrin Costinel pentru săvârşirea infracţiunii de neluare a vreuneia dintre măsurile legale de securitate şi sănătate în muncă de către persoana care avea îndatorirea de a lua aceste măsuri, dacă se creează un pericol grav şi iminent de producere a unui accident de muncă sau de îmbolnăvire profesională, prin intervenirea prescripţiei. SC Mer Dum SRL, proprietatea omului de afaceri care deţine pensiunea, a fost achitată și pentru ucidere din culpă. De asemenea, procesul a încetat ca urmare a intervenirii prescripţiei și pentru inculpatul Moroșan Mihail, trimis în judecată pentru mărturie mincinoasă.

În dimineaţa zilei de 4 februarie 2010 s-a dat alarmă de grad zero după ce la Vila Casa Aristocrat, de la ieşirea din municipiul Suceava spre Şcheia, mai mulţi turişti au început să se simtă rău şi să acuze stări de greaţă, dureri de cap şi ameţeală. În total, 18 persoane, dintre care 17 au ajuns la „Urgenţele” Spitalului Judeţean.Într-o cameră de la etajul I al pensiunii a fost găsit fără suflare un bărbat în vârstă de 45 de ani, Daniel Ciupercă, din Focşani, fost ofiţer de poliţie.Bărbatul a venit şi s-a cazat la Casa Aristocrat în ziua precedentă producerii tragediei.Iniţial, s-a vehiculat că bărbatul a murit de inimă, însă toate aceste zvonuri s-au infirmat. Daniel Ciupercă a murit intoxicat cu monoxid de carbon. De altfel, aceasta a fost cauza intoxicaţiei tuturor celor 18 turişti.Potrivit expertizelor dispuse în acest dosar, gazul otrăvitor a ajuns în camere în urma unei greşeli de instalare a centralei termice.Firma care a procurat şi instalat centrala nu ar fi avut certificare profesională din partea organismelor abilitate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei (MLPTL) şi, mai mult, ar fi încheiat contracte de execuţie, de exploatare-reparare (service) şi de punere în funcţiune pentru cazanele din centrala termică, deşi nu era autorizată ISCIR pentru aceste tipuri de lucrări.De asemenea, la montajul cazanelor nu s-au respectat prevederile manualului de instalare, utilizare şi întreţinere. Greşeala de montare a făcut ca gazele arse să fie trimise cu presiune şi într-un volum foarte mare în golurile existente între pereţii din zidărie şi panoul tip sendviş, pe zona subsol şi parter, şi între peretele tip sendviş, izolaţia din vată minerală şi rigips, la etajele I şi II ale pensiunii, a rezultat din concluziile procurorilor de la Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. Florin PAIU