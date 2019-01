Doi bărbaţi, prinşi în trafic, la volan, fără a avea permis. Unul conducea o maşină cu ITP expirat şi fără asigurare

Luni, 14 Ianuarie 2019 (11:06:42)

Doi bărbaţi au fost prinşi de poliţie în trafic, la volan, fără a avea permis. Unul conducea o maşină cu ITP expirat şi fără asigurarePotrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, la ora 16:30, un echipaj de poliție a oprit pe DN 17A, pe raza comunei Dornești, autoturismul marca Audi A4, condus de un bărbat în vârstă de 60 ani, localnic, iar în urma verificărilor efectuate în baza de date a Poliției s-a constatat că acesta figurează ca având dreptul de a conduce suspendat.Întrucât autoturismul în cauză avea inspecția tehnică periodică expirată din 31.08.2018, iar asigurarea auto obligatorie era expirată din 20.09.2018, s-a procedat la sancționarea contravențională a conducătorului auto, cu amendă în cuantum total de 1.000 de lei, iar ca măsură complementară s-a reținut certificatul de înmatriculare al autoturismului, precum și plăcuțele cu numărul de înmatriculare. În cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul de către o persoană care are permisul de conducere reținut”.Tot duminică, la ora 15.00, patrula de poliție din cadrul SPR 2 Ipoteşti a oprit pe D.C. 65, pe raza satului Corocăiești, comuna Verești, o autoutilitară marca Renault Kangoo condusă de un bărbat în vârstă de 32 ani, localnic, care nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule.Cu ocazia testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,12 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a înregistrat dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

