Vineri, 11 Ianuarie 2019 (13:55:04)

Spitalul de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava are în derulare concursuri pentru ocuparea a 10 posturi de medici de diverse specialităţi. Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat că primul concurs are loc săptămâna viitoare, miercuri, pentru ocuparea a patru posturi de medic radiolog: doi medici specialişti, un medic primar şi un rezident în ultimul an, la Laboratorul de radiologie şi imagistică medicală. „Dotarea laboratorului şi numărul de solicitări pentru investigaţii imagistice din ce în ce mai mare fac necesară angajarea mai multor medici, pentru a răspunde cererilor”, a precizat Rîmbu.

Alte posturi scoase la concurs sunt: un post de medic specialist ortopedie pediatrică, unul de medic specialist psihiatrie, două de medici specialişti chirurgie vasculară – unul pentru ambulatoriul spitalului şi celălalt în compartimentul de profil, unul pentru un medic specialist diabet, un medic pneumolog pentru dispensarul TBC al spitalului. Anunţurile de organizare a concursurilor au fost publicate în revista „Viaţa medicală”.

Managerul Vasile Rîmbu a mai spus că în perioada următoare va fi declanşată procedura de organizare a concursurilor pentru ocuparea a încă 11 posturi de medici: în secţii - un medic specialist cardiologie intervenţională pentru viitorul Compartiment de cardiologie intervenţională, pentru înfiinţarea căruia documentaţia a fost deja trimisă la Ministerul Sănătăţii, un medic specialist nefrolog pentru compartimentul de hemodializă, un medic specialist psihiatrie pediatrică, un medic primar urologie; în ambulatoriul de specialitate – în ambulatoriul de diabet vor fi scoase la concurs un post de medic primar şi două de medic specialist; pentru ambulatoriul de oncologie sunt vacante un post de medic primar şi două de medic specialist, iar în ambulatoriul de gastroenterologie, un post de medic specialist.

Noul ambulatoriu are ca termen de finalizare luna septembrie a acestui an.