Miercuri, 9 Ianuarie 2019 (13:49:10)

Proiectul „Învăţ să nu fiu sărac”, iniţiat de Fundaţia FARA şi realizat cu sprijinul United Way Romania şi Profi, proiect de care au beneficiat peste 490 de persoane defavorizate din judeţul Suceava, s-a încheiat la începutul acestui an. Pe parcursul întregului an 2018, acest proiect a lăsat o amprentă vie peste comunităţile în care educaţia reprezenta doar un concept abstract.

„2018 a fost anul în care 175 de elevi s-au îndrăgostit de şcoală, anul în care familiile acestor elevi au primit susţinerea şi suportul necesar spre înţelegerea importanţei educaţiei pentru viitorul copiilor lor”, au spus reprezentanţii FARA. Cei mai mulţi copii săraci ajutaţi în cadrul proiectului provin din comunele Preuteşti (satele Bahna Arini, Basarabi etc.) şi Baia (satele Baia, Bogata).

Unul dintre obiectivele proiectului „Învăţ să nu fiu sărac”, iniţiat de FARA, a fost oferirea de suport educaţional pentru efectuarea temelor.

Un alt scop atins de organizatorii programului social a fost oferirea de oportunităţi suplimentare de învăţare prin crearea de contexte noi. Copiii au beneficiat de activităţi de socializare, activităţi extraşcolare care au fost organizate de către Fundaţia FARA în parteneriat cu alte instituţii. S-au organizat vizite la muzeu, tabere şcolare, excursii etc.

Nu au fost neglijate nici familiile copiilor defavorizaţi. Li s-a oferit un suport pentru a asigura copiilor un mediu propice dezvoltării armonioase. Asistenţii sociali, împreună cu mediatorii sociali, au identificat problemele existente în familiile copiilor şi au stabilit un program de intervenţie adaptat nevoilor reale (rechizite, haine, medicamente, produse de curăţenie etc.). Pe parcursul anului 2018, copiii au primit din partea Fundaţiei FARA o masă caldă pe zi la şcoală, prilej cu care au deprins şi norme de comportare civilizată în societate.