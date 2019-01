Sâmbătă, 5 Ianuarie 2019 (17:38:26)

Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei ar urma să se asocieze într-o Asociație Montantă de Turism, care va avea numele „Poiana Bucovinei”. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, la inaugurarea pârtiei de schi de pe Rarău, din Câmpulung Moldovenesc. Gheorghe Flutur a declarat că după aproape zece ani, această pârtie este pregătite să funcționeze, precizând că prin aceasta câștigă Bucovina, turismul din zonă și municipiul Câmpulung Moldovenesc. „Eu sunt bucuros pentru această zi”, a subliniat Flutur.

El a adăugat că în zilele următoare va adresa o invitație primarilor din Gura Humorului, Câmpulung Moldovenesc și Vatra Dornei pentru a înființa Asociația Montană de Turism „Poiana Bucovinei”. ”Este o asociație în care eu cred foarte mult, cu domeniu schiabil în toate cele trei stațiuni. Gura Humorului are pârtie, Câmpulungul are de astăzi o pârtie și are și Vatra Dornei pârtii de schi. Cred că o ofertă inteligentă, grupată și să gestionăm împreună aceste stațiuni turistice va face să câștigăm așa cum Sinaia, Azuga, Bușteni, pe Valea Prahovei, au făcut deja. Și asta pentru că avem nevoie aici, în Bucovina, de revigorarea turismului”, a precizat președintele CJ Suceava.

După deschiderea pârtiei de pe Rarău, Gheorghe Flutur a arătat că aceasta este „una dintre cele mai frumoase pârtii, o pârtie domoală, foarte atrăgătoare, cu peisaje superbe”. El a declarat că în momentul de față județul Suceava are peste 16 kilometri de pârtii de schi. „Suntem pe locul șase în România, după Prahova, Hunedoara, Brașov, Harghita și Maramureș. E loc de mai mult. Avem 16,3 kilometri pe 12 pârtii de schi. Din punct de vedere al zonei, dacă ne gândim la punerea în valoare a muntelui Rarău, a Pietrelor Doamnei, la rezervația de aici, la faptul că la 12 kilometri avem rezervația UNESCO Codrii seculari de la Slătioara, la faptul că anul acesta Câmpulungul va demara renovarea Muzeului Lemnului, eu consideră că se mișcă ceva pe turism”, a mai spus Gheorghe Flutur.

Șeful administrației județene a mai remarcat faptul că în jurul municipiului Câmpulung Moldovenesc, pe o rază de 30 de kilometri sunt circa 200 de pensiuni turistice și peste 6.000 de locuri de cazare.

Gheorghe Flutur a ținut să facă referire și la modul în care a fost realizată pârtia de schi de pe Rarău, în special din punctul de vedere al finanțării.

„Salut această investiție de 15 milioane de euro. Dar e bine să se știe lucrurile până la capăt. Din 15 milioane de euro, 12 milioane de euro a dat Guvernul Boc și Guvernul Cioloș, două milioane de euro a plătit primăria Câmpulung Moldovenesc și 750.000 de euro actualul Guvern. Se putea cu șase ani în urmă să fie finalizată această investiție, în 2012. Dar nu vreau să mă mai uit în urmă, asta este situația. E bine să se știe adevărul. Eu mă bucur că am putut face ceva pentru Bucovina. Îl felicit pe primarul Mihăiță Negură care a făcut lucruri extraordinare, s-a luptat și nu a fost singur. De aici încolo trebuie, inteligent, să aducem turiști”, a afirmat Gheorghe Flutur, care a mai adăugat că în perioada imediat următoare, instituția pe care o conduce are în vedere asfaltarea drumului spre Rarău, prin Izvorul Alb.