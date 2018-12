Luni, 31 Decembrie 2018 (16:07:07)

Vicepreşedintele Federaţiei Operatorilor Români de Transport (FORT), suceveanul Alin Creţu, a declarat că în aproape un an de mandat al ministrului Lucian Şova, Ministerul Transporturilor a pus pe butuci întreg sistemul de transport rutier. Alin Creţu a spus că activităţile Ministrului Sova în domeniul transporturilor rutiere de marfuri si de pasageri, dublate de incompetenta in ceea ce priveste infrastructura rutiera au dus in deriva unul din cele mai importante sectoare economice, cu un aport in PIB de aproximativ 7%.

„Consiliul Ministrilor de Transport din statele membre UE a adoptat in data de 4 Decembrie a.c. poziția privind reforma sectorului transporturilor rutiere. Singurul ministru care s-a abtinut a fost Sova, in timp ce toti ceilalti ministri din tarile cele mai afectate de acest pachet, au votat impotriva. Abtinerea Romaniei prin pozitia Ministrului demisionar Sova reprezinta, in opinia F.O.R.T., un act de tradare fara precedent in istoria transporturilor rutiere autohtone. Dupa liberalizarea pietei europene de transport marfa, care a condus la acapararea unui numar semnificativ de clienti de catre transportatorii rutieri autohtoni in special in tarile vest europene, fapt ce a generat infuzie de valuta pentru bugetul de stat. Europa de vest, infranta in competitia cu noi, apeleaza la cele mai murdare mijloace si cu sprijinul incompetentei si dublului discurs practicat de politicienii nostri, ne arunca inapoi la infrastructura noastra subdezvoltata”, a declarat Alin Creţu. El consideră că UE dovedeste, din nou, ca vrea România doar ca piata de consum a produselor si serviciilor oferite de multinationalele sprijinite de zeci de ani de „guvernele tarilor <stapane>”.

„Pentru ca poate nu era suficient ce pregateste UE in privinta transportatorilor romani, ministrul demisionar al transporturilor a publicat in Monitorul Oficial si ordinul de ministru care schimba cu dedicatie, in mod radical, contextul operational actual, in sensul canibalizarii pietei transportului interjudetean de pasageri”, a va precizat prim-vicepreşedintele FORT. El a arătat că prin acest ordin, Lucian Sova a facut un pas înaintea pachetului de mobilitate deoarece genereaza premisele ca o cursa internationale de pasageri sa preia pasageri si intre doua localitati teritoriul Romaniei.

Alin Creţul a precizat că <Jocul> făcut de Lucian Sova si sustinut de „prietenii buni” ai Directiei de transport rutier din Ministerul Transporturilor, devine din ce în ce mai clar şi vizeaza totodata dirijarea pasagerilor catre platforme on-line sustinute de companii multinationale de profil care evident ca vor face profit aici pe care il vor exporta in afara.

„Consecintele estimate de F.O.R.T. in acest context sunt devastatoare pentru intreaga economie respectiv pentru buzunarul pasagerilor”, a precizat Alin Creţu. El a declarat că politica sectoriala din ultimele 12 luni are un singur efect, atat pentru transportul de pasageri cat si pentru cel de marfuri respectiv explozia tarifelor de transport in urmatorii 5 ani, respectiv transport marfuri de la 0,65 euro/km la 1,2 euro/ km şi transport pasageri, de la 12 euro/bilet/ 300 km la 30 de euro pentru aceeasi distanta,

Alin Creţu a mai spus că Federatia Operatorilor Romani de Transport se pregateste de organizarea unor ample manifestatii de protest impotriva actualei Guvernari, în luna ianuarie a noului an.

El a precizat că la protest urmeaza sa participe transportatorii de marfuri si pasageri din intreaga tara, avand ca solicitare, aplicarea urgenta a masurilor necesare salvarii sectorului de transport rutier autohton. Alin Creţu a mai declarat că totodata F.O.R.T. urmeaza sa se implice in orice actiune de protest organizata de patronate, la nivelul UE.