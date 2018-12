Un șofer de 21 de ani, beat, a accidentat mortal o femeie și a fugit

Joi, 27 Decembrie 2018 (12:27:00)

Un șofer în vârstă de 21 de ani din Straja a provocat o nenorocire în seara cele de-a două zile de Crăciun, accidentând mortal o femeie și părăsind locul faptei. Mai mult, tânărul era și băut, au constatat polițiști la ora la care l-au prins. Pe 26 decembrie, în jur de ora 17.30, Poliția orașului Vicovu de Sus a fost sesizată prin 112 despre faptul că pe DJ 209 G, pe raza comunei Straja, o femeie a fost accidentată de o mașină. Din cercetările ulterioare a rezultat că șoferul unui autoturism Audi A4, înmatriculat în Marea Britanie, condus de direcția dinspre Straja către Ulma, a intrat în depășirea a doua mașini într-un vârf de pantă, peste linia continuă, moment în care a acroșat-o pe Maria C., în vârstă de 39 de ani. Femeia a fost proiectată în afara carosabilului. Personalul medical ajuns la fața locului a constatat decesul femeii în vârstă de 39 de ani, mamă a trei copii. În urma măsurilor operative demarate de polițiștii de la Vicovu de Sus în scurt s-a reușit identificarea șoferului în persoana localnicului Iliuță Chira, în vârstă de 21 de ani, din Straja. Șoferul a fost verificat cu etilotetsul, rezultând concentrația de 0,78 miligrame per litru alcool pur în aerul expirat. Ulterior, șoferul a fost dus la Spitalul municipal Rădăuți, unde i s-au recoltat și probe biologice de sânge. Pe numele său au fost demarate cercetări pentru comiterea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, „ucidere din culpă”, și părăsirea locului accidentului. Având în vedere cumulul de infracțiuni grave, pe numele tânărului a fost emisă ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Cercetările continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți. Cel mai probabil, în cursul zilei de joi, 27 decembrie, procurorul de caz va solicita arestarea preventivă a inculpatului pentru următoarele 30 de zile.

