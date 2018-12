Circulație paralizată pe E 85, la Granicești. Cod Galben de vant în Suceava

Marţi, 25 Decembrie 2018 (13:13:44)

Un tir a derapat si a blocat E 85, pe ambele sensuri, pe DN 2, pe raza localității Grănicești. Incidentul s-a petrecut în prima zi de Crăciun, în jurul orei 12.00.Conform unei comunicări transmise de Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași,șoferul s-a angajat în depășirea unui utilaj de deszăpezire aflat sub contract cu DRDP Iași. În timpul manevrei, șoferul a pierdut controlul volanului și a derapat cu capul tractor în șanț. Pentru degajarea carosabilului Secția de Drumuri Naționale Suceava a mobilizat la locul incidentului o volă și două autobasculante.Echipajele DRDP Iași patrulează în zona respectivă, afectată de viscol. Pe parcursul dimineții de 25 decembrie, DRDP Iași a acționat pe raza județului Suceava cu 34 de autoutilaje și a răspândit peste 125 de tone de material antiderapant. La acest moment, circulația pe drumurile naționale din zona Moldovei este asigurată fără probleme deosebite cauzate de starea vremii sau a carosabilului. Excepție face zona județului Suceava, unde, pe unele sectoare, carosabilul este umed cu porțiuni de zăpadă frământată în strat sub 2 cm, în zonele Fălticeni și Rădăuți, dar și pe DN 17A, DN 17B și DN 18. Zona de munte a Sucevei se află sub avertizare Cod galben de vânt puternic, cu posibilitatea de a spulbera zăpada, informează DRDP Iași.

