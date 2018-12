Joi, 20 Decembrie 2018 (11:07:34)

Cei care sunt încă în căutarea cadourilor de pus sub brad sunt aşteptaţi la Iulius Mall Suceava, care, şi în acest an, le-a pregătit un program special de sărbători. Magazinele Iulius Mall Suceava te aşteaptă să le colinzi şi în Ajun, până la ora 18.00. Pe 25 decembrie mallul va fi închis, dar pe 26 decembrie se dă startul la shopping şi distracţie după orarul obişnuit, 10.00-22.00. Pregătirile pentru petrecerea de Revelion necesită timp, aşa că vă puteţi completa coşul cu tot ce doriţi şi în ultima zi a acestui an, la Iulius Mall, în intervalul orar 10.00-18.00. Toate magazinele sunt închise în prima zi a noului an, iar pe 2 ianuarie 2019, sucevenii sun invitaţi la o pauză relaxantă la cafenele şi la noi sesiuni de shopping în tendinţe începând cu ora 10.00, până la ora 22.00.

Programul Cinema City din Iulius Mall Suceava

Şi Auchan are un program special în preajma sărbătorilor. Până pe 23 decembrie şi în perioada 28-30 decembrie, sucevenii pot face cumpărături în intervalul orar 08.00-23.00, iar în Ajun şi în ultima zi din 2018, hipermarketul este deschis în intervalul 07.00-18.00. În prima zi de Crăciun, dar şi pe 1 ianuarie 2019, angajaţii Auchan sunt liberi. Cei care vor să-şi invite prietenii sau familia să vizioneze filmele momentului şi de sărbători trebuie să ştie că, în Ajunul Crăciunului şi în ultima zi a acestui an, programul Cinema City din Iulius Mall Suceava este între orele 12.00 şi 18.00, iar pe 25 decembrie şi pe 1 ianuarie 2019, multiplexul va funcţiona în intervalul orar 14.00-23.00.

Pentru cei care vor să se distreze pe patinoar, Dream Ice va fi deschis pe 24 şi 31 decembrie, în intervalul orar 14.00-18.00. În prima zi de Crăciun şi în prima zi a noului an este închis, iar de pe 2 ianuarie, patinoarul îi va primi pe cei dornici de mişcare pe gheaţă după programul normal: în intervalul orar 14.00-21.30. Amatorii de distracţie sunt aşteptaţi pe 24 şi pe 31 decembrie la Club Strikers, care va funcţiona între orele 11.00 şi 05.00. Pe 25 decembrie, va fi deschis între orele 13.00 şi 01.00, iar pe 1 ianuarie 2019 va fi închis.

Tragere la sorţi, în Ajun de Crăciun

În continuare, dacă aţi făcut cumpărături în valoare de minimum 100 de lei, vă puteţi înscrie, la Centrul Info, în campania de Crăciun. Primii 180 de participanţi din fiecare zi vor primi un cadou instant: vouchere la Teilor, Salon Carmen Style şi Repargo, cercei din aur Atlantis Gold, cozonaci, selfie stick-uri şi băuturi festive. În Ajun de Crăciun vor fi desemnaţi, prin tragere la sorţi, cei trei mari câştigători ai câte unui smartphone al momentului: iPhoneXS, Samsung S9 sau Huawei P20 Pro.