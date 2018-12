Luni, 17 Decembrie 2018 (15:51:29)

Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „EUROACTIV” Suceava, Shopping City Suceava şi Asociaţia ”Plai Străbun”, în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, Palatul Copiilor Suceava, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului – Suceava, au organizat, împreună, sâmbătă, 15 decembrie, cea de-a 8-a ediţie a Concursului judeţean „Colind de Crăciun”. Evenimentul s-a realizat în asociere cu Consiliul Judeţean Suceava şi Shopping City Suceava, unde au participat 1399 de copii din 84 de unităţi şcolare şi Centre de asistenţă socială din judeţul Suceava.

Concursul „Colind de Crăciun” a fost organizat cu scopul promovării tradiţiilor bucovinene, evitând fenomenul de marginalizare a copiilor aflaţi în dificultate.

Evenimentul a fost prezentat de voluntarul Asociaţiei ”EUROACTIV” Vlad Iriciuc. Invitatul special al evenimentului a fost interpretul de muzică populară Marius Zgâianu, care a evoluat pe scenă, încântând publicul spectator, un recital de cântece populare şi colinde.

În deschiderea evenimentului au evoluat şi preşcolarii din Grupa mare de la Grădiniţa cu Program Prelungit Aşchiuţă Suceava, coordonaţi de doamnele educatoare Safta Darabă şi Lucia Maria Olga.

Clasamentul final al concursului a fost:

Centre de Asistenţă Socială:

Locul I: Centrul de Plasament “Sf. Gheorghe” Dolhasca – primar, gimnaziu şi liceu;

Centrul de Plasament “Mihail şi Gavril” Solca – primar;

Casa de tip familial “Universul Copiilor” Rădăuţi – mixt;

Elevă din Serviciul de Asistenţă maternală din Cornu Luncii.

Unităţi pentru elevi cu cerinţe educative speciale:

Locul I: Şcoala Specială Câmpulung Moldovenesc şi Centrul de Incluziune Socială Suceava.

Învăţământ Primar

Locul I: Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cordăreni din judeţul Botoşani, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Şcoala Gimnazială Pârteştii de Sus, Şcoala Gimnazială Satu Mare, Şcoala Primară Păiseni din Cornu Luncii, Şcoala Gimnazială Cornu Luncii, Şcoala Gimnazială Zvoriştea, Şcoala Gimnazială Vereşti, Liceul cu Program Sportiv Suceava;

Locul II: Şcoala Gimnazială Poiana Ştampei, Şcoala Gimnazială ”George Tofan” Bilca, Şcoala Gimnazială “Iorgu G. Toma” Vama, Şcoala Gimnazială ”Luca Gavril” Drăguşeni, Şcoala Gimnazială Budeni, Dolhasca, Şcoala Gimnazială ”Bogdan Vodă” Rădăuţi, Şcoala Gimnazială ”Petru Comărnescu” Gura Humorului, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Şcoala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi, Botoşani, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, Clubul Copiilor Fălticeni, Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroşan” Pârteştii de Jos, Şcoala Gimnazială Horodniceni, Şcoala Gimnazială Bosanci, Şcoala Gimnazială ”Cristofor Simionescu” Plopeni - Salcea, Şcoala Gimnazială ”Jean Bart” Suceava şi Şcoala Gimnazială Nr. 10 Suceava;

Locul III: Şcoala Primară Văşcăuţi - Muşeniţa, Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu, Şcoala Gimnazială ”Vornicu Simion Tăutu” Comăneşti, Şcoala Gimnazială Bălăceana, Şcoala Primară Cumpărătura - Bosanci, Şcoala Gimnazială Siminicea;

Menţiuni: Şcoala Gimnazială ”Iraclie Porumbescu” Frătăuţii Noi, Şcoala Gimnazială Bucşoaia din Frasin, Şcoala Gimnazială Drăgoieşti, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava.

Învăţământ Gimnazial:

Locul I: Liceul Tehnologic ”Oltea Doamnă” Dolhasca, Şcoala Gimnazială „Ion Muceleanu” Fântâna Mare, Şcoala Gimnazială ”Iorgu G. Toma” Vama, Şcoala Gimnazială Baineţ - Muşeniţa, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava, Şcoala Gimnazială Ciprian Porumbescu, Şcoala Gimnazială ”Spiru Haret” Dorohoi, Botoşani, Şcoala Gimnazială Berchişeşti, Şcoala Gimnazială Hârtop, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni, Liceul Tehnologic ”Nicanor Moroşan” Pârteştii de Jos, Liceul Tehnologic ”Ştefan cel Mare” Cajvana, Şcoala Gimnazială Calafindeşti, Şcoala Gimnazială ”Vornicu Simion Tăutu” Comăneşti, Şcoala Gimnazială Bălăceana, Şcoala Gimnazială Vereşti, Şcoala Gimnazială „Mihai Halunga” Hănţeşti, Şcoala Gimnazială Măriţei - Dărmăneşti, Şcoala Gimnazială ”Cristofor Simionescu” Plopeni, Salcea, Palatul Copiilor Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Suceava, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava;

Locul II: Şcoala Gimnazială Panaci, Şcoala Gimnazială Poiana Ştampei, Şcoala Gimnazială ”Dimitrie Gusti” Fundu Moldovei, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Gura Humorului, Şcoala Gimnazială Sasca Mare - Cornu Luncii, Şcoala Gimnazială Cornu Luncii, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni, Clubul Copiilor Fălticeni, Şcoala Gimnazială ”Artur Gorovei” Buneşti, Şcoala Gimnazială Stroieşti, Şcoala Gimnazială ”Jean Bart” Suceava, Şcoala Gimnaziala Nr. 10 Suceava;

Locul III: Şcoala Gimnazială Stulpicani, Şcoala Gimnazială ”Luca Gavril” Drăguşeni, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Cordăreni, jud. Botoşani, Şcoala Gimnazială ”Iraclie Porumbescu” Frătăuţii Noi, Şcoala Gimnazială Preuteşti, Şcoala Gimnazială Nr. 2 Iaslăvăţ, Şcoala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Fălticeni, Şcoala Gimnazială „Ion Irimescu” Fălticeni, Şcoala Gimnazială Zvoriştea, Şcoala Gimnazială Zamostea, Şcoala Gimnazială Horodniceni, Şcoala Gimnazială Bosanci,

Menţiune: Şcoala Gimnazială Neagra Şarului, Şcoala Gimnazială Brodina, Şcoala Gimnazială Băişeşti.

Învăţământ Liceal

Locul I: Colegiul Naţional ”Dragoş Vodă” Câmpulung Moldovenesc, Colegiul Tehnic Rădăuţi, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava,

Locul II: Colegiul Naţional ”Nicu Gane” Fălticeni şi Colegiul Economic ”Dimitrie Cantemir” Suceava;

Locul III: Clubul Copiilor din Fălticeni.

Acţiunea a fost sprijinită de Shopping City Suceava care a găzduit evenimentul, sonorizarea, scena şi dulciuri pentru toţi participanţii, Alka Trading Bucureşti, SC Rocast Nord Suceava, S.C. Sav Com Suceava, S.C. Ramiro S.R.L. & S.C. Nicol Mit Suceava, S.C. Adaria Serv S.R.L. Suceava, Fundaţia Social-Culturală „Victoria” şi General Construct, doamna ec. Luminiţa-Viorica Banc - preşedinta Asociaţiei ”Plai Străbun” Pîrteştii de Jos, SC Simba Invest SRL din Bacău, S&O Group Suceava, S.C. Trust Orizont Suceava, Tipografia Manifest Suceava, SC Mado Corporation Suceava, Clinica Stomatologică Hel Dent, Ferovali Şcheia, Rav Radi Construct S.R.L., S.C. Matelo Com S.R.L. & S.C. Market Albina S.R.L. Suceava, Egger România din Rădăuţi, S.C. Suct S.A., S.C. Negru S.R.L. Suceava.