Inițiativă lăudabilă

Duminică, 16 Decembrie 2018 (18:10:45)

Moș Crăciun a venit mai devreme pentru o parte din copiii centrelor de plasament din Suceava, care, într-o duminică cu ninsori abundente, au avut parte de o zi aparte, în care au jucat baschet, s-au distrat aruncând mingea la coș, au socializat și au servit bunătăți de la sponsori, în cadrul acțiunii caritabile „Și Moșul joacă baschet”.

„Ne bucurăm că am reușit să organizăm a treia ediție a evenimentului "Și Moșul joaca baschet!" și să le oferim copiilor posibilitatea de a bate mingea împreună cu îndrăgitul personaj, care a venit încărcat cu cadouri la întâlnirea cu ei.

În ciuda zăpezii de afară, au fost peste 100 de copii prezenți, care au aruncat cu mingea la coș și s-au întâlnit emoționați cu Moș Crăciun. Fiecare copil a vrut să spună câte o poezie și Moțul le-a oferit tuturor câte un cadou. Le mulțumesc tuturor partenerilor care au făcut posibil acest eveniment și sunt bucuros că anul acesta am avut un nou sponsor din străinătate, Asociația caritabilă Amie Monaco , care sprijină copiii din întreaga lume și îi mulțumim pe această cale”, a spus Andrei Zarojanu, președintele clubului de baschet Castorii, inițiatorii acestui eveniment caritabil, dar și al competiției de streetball care are loc în fiecare an, vara - în centrul municipiului, pe esplanada Casei de Cultură, iar iarna, în sală.

Acțiunea caritabilă inițiată în parteneriat cu DGASPC Suceava, Asociația Multicare, Asociația SEVA și Asociația caritabilă Amie Monaco, s-a desfășurat duminică, 16 decembrie, de la ora 10.00, în sala de sport a Școlii Gimnaziale „Ion Creangă” din cartierul Obcini.

Micuții care au ocazia să se întâlnească cu Moș Crăciu, să primească cadouri, dar și să joace baschet și să savureze bunătăți oferite de partenerii evenimentului – McDonalds, Gogo și Aqua Carpatica, sunt de la Școala Specială Suceava și de la centrele de plasament ale DGASPC Suceava.