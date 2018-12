Ansamblul de percuție „Alternances”, în recital la USV, vineri

Joi, 13 Decembrie 2018 (13:15:42)

Ansamblul de percuție „Alternances” al Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași va susține un recital la Suceava, în data de 14 decembrie, de la ora 18.00. Acesta va fi găzduit de Auditorium ”Joseph Schmidt”, din str. Universității, nr. 13. Prețul unui bilet este de 5 lei, iar accesul sudenților se face în mod gratuit pe bază de invitație. Invitațiile se pot procura de la sediul Casei de Cultură a Studenților, str. Zorilor, nr. 6 (lângă Auto Albina). Interpretează: Ioana Ailenei - an I; Ionuț Tabără - an I; Cosmin Gafițescu – an II; Călin Aftanasiu – an III; Ion Bivol - an IV; Marius Helciu – an IV; Lucian Rusu – an IV; Violeta Ciumac – masterat, an II; Iulian Fodor – masterat, an II; Teofana Lența – masterat, an II.Din program: colinde și creații de J. Offenbach, Em. Kalman, N. Brodszky, J. Herman, F. Loewe, F. Lopez, etc.Coordonatori: lector univ. dr. Constantin Stavrat, conf. univ. dr. Florian Simion, la pian: prof. univ. dr. Aurelia Simion.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Ansamblul de percuție „Alternances”, în recital la USV, vineri