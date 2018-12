„Și tu poți fi Moș Crăciun”, ediția a VI-a, la Câmpulung Moldovenesc

Miercuri, 12 Decembrie 2018 (11:41:31)

La Clubul Aquarius Center din Câmpulung Moldovenesc va avea loc duminică, 16 decembrie, de la ora 14:00, acțiunea umanitară „Și tu poți fi Moș Crăciun”, ediția a VI-a. Peste 50 de copii și tineri cu dizabilități, însoțitorii acestor copii și peste 100 de oameni care au ales să fie Moș Crăciun pentru unul din acești copii și tineri cu nevoi speciale se vor afla duminică la Clubul Aquarius Center. Evenimentul a cunoscut un imens succes în rândul câmpulungenilor și nu numai. Oameni din întreaga țară au extras la îndemnul organizatorilor un bilețel ce conținea doar vârsta și numele copilului pe care urmează să-l facă fericit în pragul sărbătorilor. Povestea „Și tu poți fi Moș Crăciun” a început de la Sebastian Crăciun, „micul poet” din Câmpulung Moldovenesc, care era mereu supărat că din cauza dizabilității de care suferă nu putea sta în frig să-l aștepte pe Moș Crăciun pe platoul din centrul municipiului, când acesta venea pentru toți copii din comunitate. Sebi, împreună cu mama sa, Anca Crăciun, președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, a organizat în anul 2013 prima ediție a acestui eveniment și l-au adus pe Moș Crăciun într-un cadru mult mai favorabil copiilor, în aplauzele celor ce s-au alăturat proiectului. De atunci, an de an, acest eveniment mult așteptat a ajuns o emblemă a Asociației „Freamăt de Speranța”, asociație înființată tot de Sebi și Anca Crăciun, susținuți de câțiva prieteni dragi care au înțeles că doar unindu-și forțele pot oferi o șansă copiilor și tinerilor cu dizabilități la recuperare și reabilitare gratuită. Anul acesta, pe lângă cei 30 de copii și tineri înscriși în programul de reabilitare al Asociației, au mai fost invitați încă 20 de copii cu dizabilități din municipiul Câmpulung Moldovenesc. Acest lucru a fost posibil datorită numărului mare de prieteni care au ales să le fie alături de organizatori. Mulți sponsori sunt constant prezenți alături de copii, au devenit membri de onoare ai Asociației și sunt alături de aceștia la toate evenimentele organizate de către Asociație, dar și în viața de zi cu zi. „Este și cazul familiei Troașe, gazda evenimentului, a familiilor Alboi, Nisioi, Baciu și Lițu, antreprenori din municipiul Câmpulung Moldovenesc, care au acești copii și care de fiecare dată răspund afirmativ în ajutorarea lor, dar și a primarului municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăița Negură, care este un exemplu pentru comunitate și an de an este prezent alături de Moș Crăciun sau de iepurașul de Paște, aducând daruri copilașilor și bucurându-i cu atenția lui”, după cum ne-a spus Anca Crăciun.În cadrul evenimentului este programat și un scurt program artistic de colinde, la care au răspuns invitați de seamă, dar și lansarea noului album de muzică și poezie semnat de Sebastian Crăciun și Armin Ivan și intitulat sugestiv „Sunet de pași”. Cei prezenți la eveniment pot participa la o tombolă, intitulată „Tombola Viselor”, la care fiecare invitat poate participa extrăgând un bilețel care are valoarea unei ședințe de terapie, 30 de lei. Printre obiectele ce pot fi extrase la tombolă se numără și picturi, cărți, dar și multe lucrări hande made create de copiii din Asociația „Freamăt de Speranță” la orele de terapie și ergoterapie, intitulate „Să învățăm să ne ajutăm”, în care părintele, copilul și terapeutul formează o echipă.

