S-au ales cu dosare penale după ce au ieşit în trafic la volanul unor maşini neînmatriculate

Luni, 10 Decembrie 2018 (11:14:10)

Doi tineri s-au ales cu dosare penale după ce după ce au ieşit în trafic la volanul unor maşini neînmatriculate. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, la ora 13:40, un echipaj din cadrul SPR 3 Marginea a oprit pentru control pe DJ178 B, din comuna Satu Mare, autoturismul marca Audi A4, cu nr. provizoriu de înmatriculare, condus de un tânăr în vârstă de 21 ani, din Vicovu de Sus.Cu ocazia controlului s-a constatat că autoturismul în cauză este neînmatriculat, autorizaţia de circulaţie provizorie fiind expirată din 05.12.2018.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul neînmatriculat”. Tot duminică, la ora 19.30, un echipaj din cadrul Posturilor de Poliție Poieni Solca și Arbore a oprit pentru control pe DC 19, pe raza com. Poieni Solca, autoturismul marca Audi A4, cu nr. provizoriu de înmatriculare condus de un tânăr în vârstă de 19 ani, din comuna Botoșana.Cu ocazia controlului s-a constatat că autoturismul în cauză este neînmatriculat, autorizaţia de circulaţie provizorie fiind expirată din 07.11.2018.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul neînmatriculat”.

