Facultatea de Științe ale Educației din cadrul USV, implicată într-un proiect Erasmus+

Luni, 10 Decembrie 2018 (13:27:03)

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a realizat toate activitățile din cadrul Proiectului Erasmus+ KA 2 - 2 IMINED, Grant Agreement Number 2016-1-LT01-KA204-023223. Proiectul Erasmus+ a fost inițiat de către Universitatea Klaipeda, Lituania, cu un număr de 8 parteneri din diverse țări europene. Acesta a început în luna septembrie 2016 și se va finaliza în decembrie 2018 și are spre gestionare pentru întreg proiectul un buget de 174.774 euro, iar pentru partenerul sucevean a fost alocată suma de 13.821 euro, pentru activitățile de cercetare și formare."Obiectivele și activitățile proiectului fac referire la crearea şi testarea instrumentelor educaţionale inovative bazate pe tehnologii digitale specifice imigranţilor sau celor care vizitează un spațiu diferit față de cel de rezidență pentru achiziționarea cunoștințelor de bază și înțelegerea vieții socioculturale a țării gazdă. În prima etapă s-a realizat o cercetare referitoare la nevoile celor care vizitează țările implicate în proiect, urmând ca apoi rezultatele să fie transpuse pe o platforma digitală. A urmat un curs de formare care a presupus prezentarea și utilizarea documentelor valabile la adresa www.migis.eu de către partenerii din cadrul proiectului: Pixel Asociatione (Italia), Universitatea Antevelde, Gent (Belgia), Universitatea Lepajas (Letonia), Asociația Safe House din Riga (Letonia), Fundația pentru dezvoltare culturală, Sofia (Bulgaria), Fundația EuroEd, Iași și Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Documentele aflate pe această platformă sunt ordonate după mai multe capitole (informații generale, istorie, cultură, sistem de învățământ, sistem de sănătate, modalități de a învăța limba țării, muncă și sistemul de securitate) și pot fi foarte utile studenților care vin în România din alte țări și care ar dori să afle mai multe informații pentru a se adapta mai ușor comunității și țării gazdă. După cursul de formare au urmat o serie de activități menite să utilizeze platforma digitaă și să analizeze feed-back-ul primit de la cursanți pentru a îmbunătăți divese aspecte specifice", au precizat reprezentanţii USV. Aceştia au mai adăugat că "din partea partenerilor din cadrul proiectului au fost primite pentru partenerii români o serie de noi proiecte în cadrul Erasmus+ care să fie depuse in acest an sau viitoare colaborări pe tematica formării profesorilor sau a internaționalizării studenților din domeniul Științelor Educației, formare care devine astfel nu numai un proces regional, ci și unul internațional prin numeroasele oportunități oferite studenților înrolați în formarea inițială pentru o carieră didactică. Rezultatele proiectului pot fi utilizate atât pentru cei care doresc să se integreze în România (studenți, profesori, alte categorii sociale), dar și pentru studenții români care doresc să beneficieze de o bursă Erasmus în țări precum: Belgia, Italia, Letonia, Lituania (țări partenere în cadrul proiectului)".

