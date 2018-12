Accidente cu mai multe victime pe şoselele din judeţ

Luni, 10 Decembrie 2018 (11:09:08)

Cinci persoane au fost rănite duminică, în doar în câteva ore, pe şoselele din judeţ.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, în jurul orei 08.30, pe DJ 177A, pe raza localităţii Plutoniţa, oraș Frasin, o tânără în vârstă de 25 ani, din comuna Ostra, în timp ce conducea un autoturism marca VW Polo, cu număr de înmatriculare provizoriu, a pierdut controlul asupra direcţiei, părăsind partea carosabilă şi intrând în coliziune laterală un stâlp din lemn de susţinere a reţelei de telefonie, rotindu-se, după care a îndoit o porţiune din gardul unei locuinţe, iar cu partea din spate a intrat în coliziune cu o autoutilitară VW, care era parcată în afara părţii carosabile.În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătoarei auto.Aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.Duminică, în jurul orei 07:20, pe str. Calea Bucovinei din orașul Vicovu de Sus, un bărbat în vârstă de 37 ani, din comuna Putna, în timp ce conducea autoturismul marca Toyota, după o curbă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a pătruns pe contrasens, după care a părăsit partea carosabilă, ajungând în șanțul din partea stângă a drumului, având în vederea sensul său de deplasare.Din accident a rezultat vătămarea corporală a unui bărbat în vârstă de 42 ani, din comuna Putna, pasager în maşină.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.Tot duminică, la ora 10.05, pe DN 17, pe raza comunei Coşna, un bărbat în vârstă de 30 de ani, din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud, în timp ce autoturismul marca BMW, într-o curbă la dreapta nu a adaptat viteza la condiţiile de drum, a pătruns pe sensul opus de mers şi a intrat în coliziune cu autoturismul marca Ford condus regulamentar din sens invers de un bărbat în vârstă de 67 ani, din comuna Poiana Stampei. Din accident a rezultat vătămarea corporală a doi pasageri din autoturismul BMW, un bărbat şi o femeie în vârstă de 55 de ani, ambii din municipiul Bistriţa, judeţul Bistriţa-Năsăud.Ambii conducători auto au fost testați cu aparat etilotest, rezultatele fiind negative, după care li s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.Duminică după-amiază, în jurul orei 15.35, DN 2E, în localitatea Păltinoasa, un bărbat în vârstă de 41 ani, din comuna Marginea, în timp ce conducea autoturismul marca Mercedes, s-a angajat în efectuarea unei manevre de depăşire a unei coloane de autovehicule, fără să se asigure corespunzător, acroşând lateral autoturismul marca Opel Zafira, condus de o femeie în vârstă de 32 ani, din comuna Ciprian Porumbescu, care se angajase în efectuarea manevrei de schimbare a direcţiei de mers prin viraj la stânga, fără să se asigure corespunzător, fiind la volanul primului autovehicul din coloană.Din accident a rezultat vătămarea corporală uşoară a conducătoarei auto.S-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „vătămare corporală din culpă”.

