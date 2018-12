Clienţii Iulius Mall Suceava pot câştiga trei smartphone-uri performante și peste 3.500 de alte premii

Joi, 6 Decembrie 2018 (11:05:14)

În decembrie, clienţii Iulius Mall Suceava pot câştiga trei smartphone-uri performante și peste 3.500 de alte premii. "Vrei un selfie cu Rudolf? În luna decembrie, fotografia dorită este ușor de realizat la Iulius Mall Suceava. Sesiunile de shopping din această perioadă te ajută să pui sub brad cele mai frumoase daruri pentru cei dragi, dar și să câștigi premii spectaculoase. Până pe 23 decembrie 2018, dacă ai făcut cumpărături în valoare de minimum 100 de lei din magazinele brandurilor din Iulius Mall ai șansa să primești cadoul simpaticului bătrânel în avans. Vino cu bonurile fiscale la Centrul Info și spiridușele lui Moș Crăciun te vor ajuta să te înscrii în campania specială de sărbători!", anunţă reprezentanţii centrului comercial. Primii 180 de participanți din fiecare zi vor primi un cadou instant. "Ți s-au pregătit vouchere pentru și mai multe cumpărături, cu valori între 50 și 250 de lei, la Teilor, Salon Carmen Style și Repargo, cercei din aur Atlantis Gold, cozonaci, selfie stick-uri și băuturi festive. În Ajun de Crăciun vei afla și dacă te numeri printre cei trei norocoși, desemnați prin tragere la sorți, care vor câștiga câte un smartphone al momentului, pentru selfie-uri perfecte: iPhoneXS, Samsung S9 sau Huawei P20 Pro", au mai precizat reprezentanţii Iulius Mall. Toată luna decembrie, cei care vor merge la Iulius Mall Suceava vor avea parte de un cadru feeric. Pentru că pomul împodobit este nelipsitul simbol al sărbătorilor, la intrarea principală străjuiește un brad imens, la baza căruia este reprodusă o masă festivă, asemenea celor care aduc familia aproape. Totodată, prichindeii vor descoperi trei dintre renii Moșului, care le vorbesc și cântă, spre amuzamentul acestora. Bineînțeles, unul dintre ei este Rudolf, pregătit pentru fotografii de poveste. În acest an, Iulius Mall are și o supriză aparte, mai ales pentru copii. Din weekend, prichindeii și nu numai sunt invitați să călătorească într-un ținut de gheață, prin intermediul realității augmentate. În zona food court, pe un monitor de mari dimensiuni, se vor putea vedea pe un ghețar, alături de pinguini hazlii, foci jucăușe și un urs polar prietenos. Prietenii virtuali fac giumbușlucuri, iar la final clienții primesc o amintire frumoasă din călătoria lor. Fotografiile sunt încărcate instant pe pagina de Facebook Iulius Mall Suceava. „Țara Pinguinilor” va putea fi vizitată prin realitatea augmentată întreaga lună decembrie.

