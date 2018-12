Sarabandă de şoferi băuţi pe şoselele din judeţ. Unul dintre ei nu avea nici permis şi a fugit de poliţie

Miercuri, 5 Decembrie 2018 (11:04:38)

Poliţiştii au tras pe dreapta, în numai câteva ore, mai mulţi şoferi care au plecat la drum cu maşina după ce au consumat băuturi alcoolice. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, marţi, la ora 22.20, patrula din cadrul S.P.R. 1 Vadu Moldovei a oprit pentru control, pe D.N. 15C din satul Boroaia, autoturismul marca VW Golf, condus de un bărbat în vârstă de 69 ani, din comuna Cornu Luncii.Autoturismul menționat a fost oprit în trafic după ce poliţiştii au fost sesizaţi, prin 112, că autovehiculul în cauză se deplasează pe contrasens.Având în vedere faptul că şoferul emana halenă alcoolică, oamenii legii au vrut să îl testeze cu alcooltestul, însă acesta a refuzat. Ulterior, sexagenarul a fost condus la spital, în vederea prelevării probelor biologice și stabilirea alcoolemiei din sânge, conducătorul auto refuzând prelevarea probelor biologice. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „refuzul sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice necesare pentru determinarea alcoolemiei”.Marţi seară, la ora 22:43, un echipaj de poliţie a oprit pe DN 17B, din satul Ortoaia, com. Dorna Arini, autoturismul marca VW Bora condus de un bărbat în vârstă de 36 ani, localnic. Întrucât şoferul emana halenă alcoolică, s-a procedat la testarea sa cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,85 mg/ l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”. Tot marţi seara, la ora 22.30, un echipaj de poliţie a oprit pentru control, în intersecția dintre DN 17 A și DC 88 din com. Sadova, un autoturism marca VW Golf, însă conducătorul auto a ignorat semnalul, continuându-și deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia până în fața Pensiunii „Dor de Munte”, unde conducătorul auto a oprit, fiind identificat în persoana unui tânăr în vârstă de 27 ani, din Câmpulung Moldovenesc, care nu posedă permis de conducere. Întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 0,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea determinării alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: ,,conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”. Miercuri dimineaţă, la ora 02:09, patrula din cadrul SPR 4 Gălănești a oprit pentru control pe DJ 178 F, de pe raza comunei Frătăuții Vechi, un autoturism marca VW Golf condus de un tânăr în vârstă de 22 ani, localnic. Întrucât şoferul emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0.66 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau altor substanţe”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Sarabandă de şoferi băuţi pe şoselele din judeţ. Unul dintre ei nu avea nici permis şi a fugit de poliţie