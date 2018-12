Şoferi prinşi în trafic cu alcoolemii mari

Marţi, 4 Decembrie 2018 (11:05:53)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce au fost prinşi cu alcoolemii mari în trafic, la volanul unor autoturisme. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 18.06, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a oprit pentru control pe DN 2H, din comuna Vicovu de Jos, autoturismul condus de un localnic de 65 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot luni, la ora 19.35, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Câmpulung Moldovenesc a fost sesizat despre faptul că un autoturism care circulă pe raza localității are o deplasare sinuoasă.În urma măsurilor operative întreprinse de polițiști, autoturismul a fost oprit pe strada Calea Transilvaniei din municipiul Câmpulung Moldovenesc, la volan fiind identificat un bărbat de 32 de ani, din comuna Vatra Moldoviţei.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

