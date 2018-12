Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan fără a avea permis. Unul dintre ei conducea o maşină cu numere false de înmatriculare

Marţi, 4 Decembrie 2018 (11:11:21)

Doi bărbaţi s-au ales cu dosare penale după ce s-au urcat la volan fără a avea permis. Unul dintre ei conducea o maşină cu numere false de înmatriculare.Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, luni, la ora 18.40, o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control pe DN 2, pe raza orașului Siret, autoutilitara condusă de un localnic de 50 de ani.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că acesta are dreptul de a conduce suspendat, iar inspecția tehnică periodică a autoutilitarei (ITP) era expirată din data de 10.10.2018.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană căreia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendat”, ce va fi soluționat procedural.Tot luni, la ora 21.00, o patrulă din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Ipotești a oprit pentru control pe DJ 208A, din comuna Udeşti, autoturismul condus de un bărbat de 31 de ani, din orașul Salcea.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar plăcuțele cu numărul de înmatriculare aparțin unui alt autoturism.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără a poseda permis de conducere” și „conducerea unui vehicul cu numere false de înmatriculare”, ce va fi soluționat procedural.

