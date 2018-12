Elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au participat în premieră la parada militară națională

Luni, 3 Decembrie 2018 (11:11:30)

Anul acesta, elevii Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au participat în premieră la parada militară națională, dedicată Zilei Naționale a României. Un număr de 60 de ștefăniști s-au alăturat celor aproximativ 4000 de militari și specialiști din cadrul Ministerului Apărării Naționale, al Ministerului Afacerilor Interne, al Serviciului Român de Informații și al Administrației Naționale a Penitenciarelor, care au defilat sâmbătă 1 decembrie, în Piața Arcului de Triumf din București.Detașamentul Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” a fost condus de comandantul instituției, colonel Romeo-Aurelian Popovici, absolvent al colegiului, promoția 1986. Începând cu data de 6 octombrie, instructorii militari au efectuat câte patru ore pe săptămână, de pregătire cu elevii care au participat la acest eveniment.De asemenea, elevii componenți ai blocului de defilare au participat la trei antrenamente întrunite ale categoriilor de forțe din Armata Română, desfășurate în Terenul de instrucție Ghencea. Cu referire la prima repetiție generală, elevul fruntaș Ștefan Onofrei a spus: „Antrenamentele nu au fost tocmai ușoare. Îndrăznesc să spun că nu mă așteptam ca vremea să ne pună în dificultate. Aveam momente când simțeam că îmi pierd echilibrul pașilor greoi care se afundau în pământul moale. Abia când am văzut impresionanta desfășurare de forțe de pe tancodromul Ghencea am înțeles amplitudinea evenimentului la care voi participa. Mă simt mândru că fac parte din marea familie a Armatei Române!”.Tot în contextul primului antrenament întrunit, eleva caporal Petronela Bistriceanu a menționat faptul că: „Zâmbetele și-au făcut apariția pe fețele noastre înghețate în momentul terminării antrenamentului, când am fost felicitați de domnul comandant pentru munca depusă!”Un moment cu adevărat impresionant pentru ștefăniști a fost repetiția generală din data de 24 noiembrie, care a avut loc în Piața Arcului de Triumf. Eleva Karina Iulia Pop, a fost aleasă să facă parte din garda drapelului chiar dacă este în primul an de studiu la colegiu. Karina a precizat: „Este o onoare că am fost selectată să particip la acest eveniment. Mă bucur enorm că am ocazia să defilez pe sub Arcul de Triumf. Dacă ar trebui să descriu în trei cuvinte ceea ce simt aș spune: Onoare, Mândrie și Patriotism!" Timpul petrecut la București a fost și un prilej, pentru elevii câmpulungeni, de a vizita Palatul Parlamentului, Muzeul Comunicațiilor și Informaticii, Muzeul Militar Național „Regele Ferdinand I” și Centrul 48 Comunicații și Informatică Strategice. De asemenea, adolescenții militari au participat și la Târgul Internațional de carte „Gaudeamus” unde au întâlnit o serie de scriitori și istorici români.De Ziua Națională a României, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” au participat și cu două plutoane de elevi la desfășurarea paradei militare locale din Suceava, la Monumentul „Bucovina Înaripată” din „Piața Tricolorului”. În același timp, trei plutoane de elevi au depus coroane și jerbe de flori la Cimitirul Eroilor, din Câmpulung Moldovenesc. Ambele ceremonii militare și religioase s-au încheiat cu defilarea elevilor ștefăniști.

