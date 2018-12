Activități dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire, la Școala Nr. 1 Suceava

La Școala Gimnazială Nr.1 Suceava s-au derulat multe activități dedicate aniversării a 100 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918. Un exemplu de măiestrie didactică a fost și lecția profesoarei pentru învățământ primar Maricica Andronache, susținută în cadrul cercului pedagogic la învățământ primar, la sfârșit de noiembrie, în sala Bibliotecii Județene I.G. „Sbiera” din Suceava. Concepută sub forma unui târg de turism, activitatea a dat ocazia elevilor să-și expună cunoștințele despre România și poporul român, dobândite în cadrul orelor de educație civică, de istorie, geografie, matematică, limba și literatura română, de educație muzicală. "Acești elevi au experimentat trăirile sentimentului patriotic și au transmis cu convingere mesajul către cei prezenți atunci când glasul gâtuit de emoție a vorbit, a recitat și a cântat despre Moldova, despre Transilvania, despre Dobrogea, despre Muntenia ori Bucovina. Ca niște agenți de turism adevărați, elevii au fost preocupați să valorifice tot ce are mai frumos și reprezentativ fiecare parte din țară, pe care au reprezentat-o cu mândrie la târg, pornind de la istorie, legende şi cultură, la poziţia geografică şi peisaje care-ţi taie respiraţia şi până la oamenii inimoși și bucuroşi de oaspeţi. După ce au încântat privirile musafirilor, elevii i-au poftit pe potențialii turiști, invitații, să deguste din bucătăria tradițională a fiecărei provincii’, a spus prof. Maricica Andronache.După ce s-au străduit din toată inima să arate că zona lor este mai frumoasă decât a vecinilor de stand, managerii de turism au propus variante de excursii atractive, la prețuri prietenoase, cu reduceri consistente, acum, în an centenar.Activitatea a fost un exercițiu de manifestare a sentimentului de mândrie patriotică, ce nu se putea încheia decât cu o horă la care Maria Tanasă, invitat surpriză, a prins în dans elevi, profesori, părinți și bunici, emoționați până la lacrimi de acest final de lecție.

