Luni, 19 Noiembrie 2018 (11:06:08)

Universitatea „Ștefan cel Mare" din Suceava a organizat, în zilele de 15 și 16 noiembrie 2018, ediția cu numărul 5 a concursului studențesc „25 de ore la USV” (25h@USV). Patru echipe, alcătuite din câte trei studenți înscriși la programele de studiu ale Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, au petrecut împreună 25 de ore în corpul E al Universității, încercând să găsească soluții pentru tematica concursului din acest an: proiectarea și implementarea de bijuterii inteligente. În acest scop, organizatorii au asigurat echipelor dispozitive electronice și senzori pentru implementarea proiectelor.

Proiectele echipelor au fost evaluate în dimineața zilei de 16 noiembrie de către un juriu condus de prof. Jean Vanderdonckt, de la Université Catholique de Louvain, Belgia, și alcătuit din Nathan Magrofuoco (Université Catholique de Louvain), Alexandru Nistor (Assist Software) și Sergiu Gîrneț (OSF Global Services). În vederea realizării în condiții cât mai bune a temei propuse de către organizatori, echipele de studenți au imaginat și creat inele și brățări electronice cu care să controleze jocuri pe calculator, echipamente dintr-o casă inteligentă sau chiar o valiză „smart”.

Rezultatele concursului au fost: locul I – echipa alcătuită din Cristi Miron, Beneamin Macsim și Raul Calujac, locul II - Ilie Alberto Cîrdei, Daniel Grigoriciuc și David-Ioan Cosovan, locul III - Mădălin-Emilian Pop, Teodora-Ioana Istrătoaie și Wilfried Nikolas Desrcanu, iar locul IV a fost ocupat de către echipa compusă din Adrian-Vasile Catană, Mihaela Serediuc și Ruth-Laura Gherasim.

Potrivit organizatorilor, „prin acest concurs, Universitatea <Ștefan cel Mare> din Suceava se alătura competițiilor similare de tipul <hackathon> care au loc pe plan internațional. Prin tematica sa, concursul 25h@USV încurajează creativitatea studenților în procesul dezvoltării de tehnologii de vârf la ora actuală în domeniul interacțiunii cu sistemele informatice”. Ediția 2018 a concursului 25h@USV a dus mai departe, cu succes, tradiția începută în anul 2014, mizând pe forțarea limitelor creativității tehnice studențești prin propunerea de teme relevante pentru direcțiile date de tehnologiile IT de ultimă oră. Din partea organizatorilor, prof. univ. dr. ing. Adrian Graur și prof. univ. dr. ing. Radu-Daniel Vatavu consideră acest eveniment ca unul important în contextul actual al specificului competițiilor studențești naționale și internaționale, atât prin tehnologia inovativă adresată în fiecare an, cât și prin modalitatea specifică de implementare a acestuia. Sponsorii concursului din acest an au fost Assist Software, OSF Global Services și Global Design.