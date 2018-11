Zilele Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

Marţi, 13 Noiembrie 2018 (13:30:44)

Educaţia a fost și este unul din elementele principale ale menţinerii unei culturi şi ale dezvoltării sociale. De aceea sistemul educaţional are un rol central, iar educatorul este unul din principalii actori sociali. În procesul instructiv-educativ de la orice nivel discipolul are nevoie de mentor și mentorul are nevoie de discipol pentru a putea crea o relație de creștere reciprocă iar cunoștințele au nevoie de forță, energie, motivație, putere, viteză de implementare, feed-back.

Potrivit Raportului către UNESCO al Consiliului Internaţional pentru Educaţie, educaţia secolului XXI se sprijină pe patru piloni importanţi: a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să fii şi a învăţa să trăieşti împreună cu alţii. În funcţie de această optică dar şi de implicaţiile globalizării și ale problematicii lumii contemporane, educatorii îndeplinesc roluri dinamice: creatori de situaţii de învăţare, mediatori în procesul cunoaşterii, consilieri, agenți ai schimbării. Exigenţele educaţionale actuale impun așadar o reconfigurare a formării continue a educatorilor, învățătorilor în raport cu cerinţele unui învăţământ de calitate și a angajamentului față de această profesie investită public cu încredere și responsabilitate.

De aceea, pentru ridicarea standardelor profesionale, pentru asigurarea calității, pentru creșterea stimei de sine a celor care deja s-au dovedit a fi demni de a li se încredința o carieră în educație, pentru confirmarea faptului că Suceava este un municipiu în care educația conferă valoare – Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava în calitatea ei de furnizor de formare continuă propune, de Zilele Casei Corpului Didactic ”George Tofan” un program de conferințe, dezbateri și lansări de carte cu impact educațional si civic.

VIZIUNEACasei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava: să fie factor principal și cale de acces la educația modernă, flexibilă, stimulativă şi creativă, bazată pe experienţă şi performanţă, pe tradiţii şi valori, într-un real parteneriat cu comunitatea, astfel încât prin obiectivele şi activităţile propuse să suțină comunitatea profesorilor suceveni informați şi pregătiți atât pentru configurarea propriilor trasee de formare cât și pentru activitatea la catedră.

Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava are MISIUNEA de a promova inovaţia și reforma în educaţie, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar sucevean, în corelaţie cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate şi competenţele profesionale, precum şi în conformitate cu politicile şi strategiile naţionale în domeniul educaţiei, iar SCOPUL ei general este profesionalizarea carierei didactice prin organizarea și furnizarea programelor de formare acreditate/avizate de MEN, prin definirea constantă și de calitate a funcțiilor CCD, prin abordarea celor 7 domenii de activitate - formare continuă; activități metodice; informare-documentare-consultanță; creare baze de date; crearea-difuzarea de resurse educaționale; marketing educațional; parteneriate educaționale - pentru dezvoltarea profesională și personală a întregii comunităţi pedagogice sucevene și prin organizarea și dezvoltarea pe domenii de activitate ca: centru de resurse-inovație-expertiză; CDI, consultanță, centru de inițiere și organizare activități știintifice, metodice, culturale; centru de editare-difuzare publicații; centru metodologic pentru responsabilii cu formarea continuă. bibliotecari și documentariști; banca de date resurse umane cu statut de formator; centru de inițiere și derulare parteneriate; centru de organizare a activităților tematice de petrecere a timpului liber; organizarea școlilor de vară și festivități jubiliare sau întâlniri educaționale.

Anul acesta, instituția noastră și-a propus ca în perioada 2-9 noiembrie 2018 să desfășoare evenimentul Zilele Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava. Deoarece este un an cu o mare însemnătate istorică, programul conceput s-a dorit să cuprindă esența învățământului în cei o 100 de ani derulați de la Marea Unire, o privire diacronică şi sincronică într-un spațiu multicultural: Bucovina.

În conceptul evenimentului au fost cuprinse sume ale dovezilor tangibile şi intangibile ale acestei instituții care poartă numele reformatorului și autorului Învățământului în Bucovina, bucovineanul George Tofan.

Această sărbătoare a fost posibilă prin contribuția însemnată din partea Primăriei Municipiului Suceava, a Universității “Ștefan cel Mare” Suceava, a Muzeului Bucovinei și a Inspectoratului Școlar Județean Suceava, parteneri care au apreciat faptul că avem viziune, autenticitate, coerenţă, flexibilitate și angajament.

Le mulțumim tuturor partenerilor, colaboratorilor, susținătorilor, participanților și îi asigurăm de toată prețuirea noastră! Au dorit să participe la sărbătoarea noastră, a tuturor și acest lucru nu poate decât să ne confirme valoarea!

PROGRAMUL EVENIMENTELOR

VINERI, 2 NOIEMBRIE 2018,

orele 11.30-18.00 , la Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Aula, corp E

CONFERINȚĂ cu participare internațională - ”Un secol pentru Educație”

Secțiuni:

A. George Tofan și personalități ale învățământului românesc din Bucovina și Basarabia;

B. Didactica disciplinei din perspectiva secolului XXI;

C. Management educațional în viziune europeană;

D. Dezvoltare personală – profesori și elevi.

Grup țintă:200 învățători, profesori din învățământul primar, gimnazial și liceal, profesori metodiști, formatori ai CCD Suceava, invitați din Republica Moldova, Ucraina și România.

Parteneri:

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, România

Consiliul Local și Primăria Municipiului Suceava

Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova

Facultatea de Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Republica Moldova

Institutul Postuniversitar de Perfecționare a Cadrelor Didactice din regiunea Cernăuți, Ucraina

Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liceul Teoretic „Orizont” Chișinău, Moldova

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Drochia, Republica Moldova

Responsabili activitate:

prof. Traian Duminică, Colegiul Militar ”Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc

prof. Daniela Argatu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

informatician Cătălin Laslău, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Georgeta Colibaba, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Rodica Cotin, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Maria Guzu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Dana Zup, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Anna Ștefură, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Adriana Coțovanu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

insp. scolar Ilie Sauciuc, Inspectoratul Școlar Județean Suceava

insp. șc. Mihoc Lucia, Inspectoratul Școlar Județean Suceava

insp. sc. Cristina Albu, Inspectoratul Școlar Județean Suceava

insp. șc. Alexandra Chirilă, Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Invitați:

Prof. univ. dr. Valentin Popa – rector, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava; Prof. univ. dr. Mihai Dimian – prorector, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava; Prof. univ. dr. Mircea Diaconu – prorector, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean – prorector, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava; Conf. univ. dr. Adina Colomeischi – decan, Facultatea de Științe ale Educației, USV Conf. univ. dr. Otilia Clipa– Facultatea de Științe ale Educației, USV Conf.. Dr.Marius Esi, Facultatea de Științe ale Educației, USV Conf. dr. Dan Milici, Facultatea de Inginerie Electrică și Știinta Calculatoarelor, USV AcademicianMitrofan Cioban, șeful catedrei Algebră, Geometrie și Topologie, Universitatea de Stat Tiraspol – Chișinău, Republica Moldova dr. conf. univ Andrei Braicov, decanul facultății Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Universitatea de Stat Tiraspol – Chișinău, Republica Moldova prof. univ. dr. habilitat Liubomir Chiriac, șeful catedrei Informatică și Tehnologii Informaționale, Universitatea de Stat Tiraspol – Chișinău, Republica Moldova conf. univ. dr. Igor Postolachi, șeful catedrei Fizică Teoretică și Experimentală, Universitatea de Stat Tiraspol – Chișinău, Republica Moldova conf. univ. dr. Marcel Teleucă, Liceul Orizont, – Chișinău, Republica Moldova prof. Sergiu Vrabie, director, Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” - Drochia, Republica Moldova prof. Liudmila Bogatu, director adj., Instituția Publică Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu” - Drochia, Republica Moldova prof. Nicolae Borziac, director. adj. Școala Sportivă Drochia, Republica Moldova Prof. dr. docent Marian Bârca – catedra de pedagogie si psihologie, Institutul Postuniversitar de Perfectionare al Cadrelor Didactice din Regiunea Cernauti – Ucraina Prof. Grigorii Bileanin- director, Institutul Postuniversitar de Perfectionare al Cadrelor Didactice din Regiunea Cernauti – Ucraina Prof. Lilia Govornean – metodist, Institutul Postuniversitar de Perfectionare al Cadrelor Didactice din Regiunea Cernăuți – Ucraina Prof. Rodica Galac, Complexul Instructiv Educativ Mărșinți, Ucraina Prof. Silvia Chibac, Complexul Instructiv Educativ Priprutia, Ucraina Vasile Bâcu- președintele Societății pentru Cultură Românească “Mihai Eminescu” Cernăuți Scriitor Nicolae Șapcă - redactor șef la Monitorul de Hliboca, scriitor Prof. Ancuța Bâcu, director adjunct la Gimnaziul Alexandru cel Bun din Cernăuți. Prof. Marina Șapcă, director adjunct la Școala Generală de gradele I-III din Iordănești, regiunea Cernăuți. Prof. Gheorghe Giurcă prof. Gheorghe Lazăr, Inspector Școlar General, ISJ Suceava prof. Gabriela Scutaru, Inspector Școlar General Adjunct, ISJ Suceava prof. dr. Cristian Cuciurean, Inspector Școlar General Adjunct, ISJ Suceava prof. Maria Pavelescu, director CJRAE Suceava

Au participat cu lucrări 90 profesori din învățământul primar, gimnazial, liceal și universitar din Chisinau, Cernăuți și Suceava și în auditoriu 110 de profesori din scolile sucevene.

Program:

11.30 – 12.00 – Primirea participanților.

12.00 – 12.30 – Deschiderea lucrărilor conferinței

12.30 – 14.00 – Susținerea lucrărilor în plenul conferinței

14.00 – 14.30 – Pauză

14,30– 17.30 – Susținerea lucrărilor pe secțiuni

17.30 – 18.00 – Concluziile conferinței și certificarea participanților

Coordonatori eveniment: prof. Elena-Manuela David, prof. Traian Duminică

SÂMBĂTĂ, 3 NOIEMBRIE 2018,

orele 11.00-13.00, la Muzeul Bucovinei, sala de conferințe

DEZBATERE – ”Forța civică a femeilor”, volum colectiv apărut la editura Polirom sub coordonarea Andreei Paul, Danielei Palade Teodorescu – redactor șef revista CARIERE, Catrinel Zaharia, Alina Hurubean și„Ghidul meseriilor viitorului”

Autori din Suceava: Angela Zarojanu, Daniela Ceredeev, Roxana Dumitrache, Elena-Manuela David

Grup ţintă 1: 150 de persoane, femei remarcabile din municipiu și județ, educatoare, învățătoare, profesoare din învățământul preuniversitar și universitar

Parteneri:

Consiliul Local și Primăria Municipiului Suceava

Muzeul Bucovinei

Asociația SEVA

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

Asociatia INACO

Revista CARIERE

Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu”Suceava

Asociatia Proiect Pro Europa

Responsabili activitate:

prof. Elena – Manuela David

prof. Elena Istrate

prof. Daniela Argatu

prof. Adriana Coțovanu

prof. Anna Ștefură

Invitați:

Andreea Paul– președinta Asociației INACO și echipa editurii Polirom Daniela Palade Teodorescu – redactor-șef revista Cariere Catrinel Zaharia– autoarea cărții ”Totul despre Femei” - Iasi Alina Hurubean–trainer dezvoltarea umană și leadership–Iasi Mirela Adomnicăi – Prefect, Instituția Prefectului Suceava conf. dr. Otilia Clipa – Facultatea de Științe ale Educației – USV Cătălina Biholar– redactor șef Intermedia TV prof.Daniela Ceredeev – director Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” Moldovița – coautor Roxana Dumitrache– coautor Angela Zarojanu- coautor Elena Nandriș, primar comuna Mahala, regiunea Cernăuti Irina Loredana Stănculescu, consul general al Romaniei în Cernăuți Carmen Veronica Steiciuc, director, Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava Alina Mihăescu, director adj., Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava Prof. Maria Pavelescu, director CJRAE Prof. Tatiana Vîntur, ISJ Suceava Prof. Alexandra Chirilă, ISJ Suceava Ec. Luminița Chihai

Coordonator eveniment: prof. Elena-Manuela David

DUMINICĂ, 4 NOIEMBRIE 2018,

orele 10.00-13.00, la Liceul Tehnologic ”Vasile Cocea” Moldovița

Atelierele MERITO- prof. Daniela Ceredeev

Grup țintă: 75 de persoane, elevi și parinți, profesori

Coordonator eveniment: prof. Elena-Manuela David

LUNI, 5 NOIEMBRIE 2018,

orele 12.00-15.00, Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Storytelling - ”Povești terapeutice”– trainer Mihai Cioată

Grup țintă:50 elevi, personal didactic din învățământul primar

Parteneri:Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava; prof. Mihai Cioată responsabil Club de lectură, prof. Jenica Romanică, documentarist Rodica Crăciun - Liceul Teoretic ”Ion Luca” Vatra Dornei, psiholog Delia Drăgan – CJRAE Suceava,

Coordonatori eveniment: prof. Daniela Argatu, prof. Anna Ștefură

LUNI, 5 NOIEMBRIE 2018,

orele 14.00-16.00, la Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

Workshop-uri cu profesorii formatori ai CCD Suceava

Grup țintă: personal didactic și didactic auxiliar din învățământul preuniversitar (50 persoane)

Parteneri:Inspectoratul Școlar Județean Suceava

Invitați:

prof. Acostoaie Lidia, inspector Inspectoratul Școlar Județean Suceava

prof. Colibaba Marcel, director Școala Gimnazială Gheorghe Popadiuc Rădăuți

Lector univ. dr. Eși Marius Costel, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

prof. Hacman Gabriel, dir.adj. Colegiul Național .Ștefan cel Mare Suceava

prof. Hacman Laurenta, Colegiul Național Mihai Eminescu Suceava

prof. Leonte Valeria, Inspectoratul Școlar Județean Suceava

conf.univ. dr. Otilia Clipa, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

conf.univ. dr. ing.Milici Mariana Rodica, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

prof. univ. dr. ing.Milici Laurențiu Dan, Universitatea Ștefan cel Mare Suceava

prof. Mihai Gabriela, director Școala Gimnazială nr.1 Suceava

prof. Trufin Eugenia, dir.adj. Colegiul Economic Administrativ Dimitrie Cantemir Suceava

Coordonator eveniment:prof. Maria Guzu

MARȚI, 6 NOIEMBRIE 2018,

orele 16,00-18,00, Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava, Aula, corp E

CONFERINȚĂ - « Ensemble pour l’école de la confiance. L’esprit de la reforme de l’éducation nationale française » Conferință susținută de către domnul prof. Michel Monsauret, attaché de coopération educative IFR, coordinateur des Alliances françaises de Roumanie, Ambassade de France en Roumanie

Program:USV, aula corp E, conferinta, 16.00-18.00, Vizită Manastirea Dragomirna, 18.30-20.00

EXPOZIȚIE de carte bilingvă – editura Demiurg

18.30 Vizită de documentare: Mănăstirea Dragomirna

Grup țintă:200 profesori de limbă franceză, profesori și învățători francofoni, bibliotecari școlari și responsabili de CDI-uri, directori de școli, studenți de la facultatea de litere a USV.

Parteneri:

Institutul Francez Român

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava

Consiliul Local și Primăria Municipiului Suceava

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

Colegiul Național “Petru Rareș” Suceava

Responsabili activitate:

insp. șc. Constantin Tiron, inspector școlar, ISJ Suceava

insp. șc. Isabel GiorgianaVintilă, inspector școlar, ISJ Suceava

insp. șc. Angela Sehlanec, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

insp. șc. Valeria Leonte, Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

prof. Daniela Argatu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Angela Țigăeru, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

prof. Laurica Ciurari, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

prof. Antonela Glaser, Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

prof. Adriana Coțovanu, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Anna Ștefură, Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

prof. Alina Cuciurean – director Colegiul Silvic Câmpulung Moldovenesc

prof. Anca-Viorica Greculeac – director adjunct Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava

director Elena Istrate, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava

prof. Adriana Iftimiu, Colegiul de Artă ”Ciprian Porumbescu” Suceava

Invitați:

prof. Michel Monsauret, attaché de coopération educative IFR-Ambassade de France en Roumanie prof. Corina Stănilă – consilier pedagogic proiecte bilaterale IFR Mirela Adomnicăi, Prefect, Instituția Prefectului Suceava prof. univ. dr. Sanda Maria Ardeleanu, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava conf. univ. dr. Olga Gancevici, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava prof. univ. dr. Elena-Brândusa Steiciuc, Universitatea ”Ștefan cel Mare” Suceava prof. Manuela Delia Anghel, inspector general Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Ministerul Educației Naționale prof. Muza Maftei, director Direcția Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Ministerul Educației Naționale dr.Emil Constantin Ursu, director general Muzeul Bucovinei Carmen Veronica Steiciuc, director Teatrul Municipal ”Matei Vișniec”-Suceava arhitect Constantin Gorcea, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Est prof. Gheorghe Lazăr, Inspector Școlar General, ISJ Suceava. prof. Gabriela Scutaru, Inspector Școlar General Adj., ISJ Suceava prof. dr.Cristian Cuciurean, Inspector Școlar General adj., ISJ Suceava

Coordonator eveniment: prof. Elena-Manuela David

MIERCURI, 7 NOIEMBRIE 2018,

orele 13.00-15.00, la Muzeul Bucovinei

CONFERINTĂ - Învățământul vocațional – ARTE – Conferința susținută de domnul Virgil Scripcaru

Grup țintă: 200 elevi, personal didactic si didactic auxiliar din învățământul preuniversitar

Parteneri:Muzeul Bucovinei, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, Școala de Artă “Ion Irimescu” Suceava

Coordonatori eveniment: prof. Anna Ștefură, prof. Adriana Cotovanu, prof. Daniela Argatu, prof. Elena Istrate, prof. Adriana Iftimiu

JOI, 8 NOIEMBRIE 2018,

orele 14.00-16.00, la Casa Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

Campanie de promovare - Măsuri Educaționale Integrate pentru Stimularea Accesului la Educație a Copiilor Aparținând unor Grupuri Vulnerabile

Grup țintă: profesorii si personalul didactic auxiliar implicat în proiectul POCU ProEducație / 106995 ( 40 persoane )

Parteneri:Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională a județului Suceava, Școala Gimnazială Specială ”Sfântul Stelian Rădăuți”, Școala Profesională Specială Câmpulung Moldovenesc, Școala Gimnazială ”Dimitrie Vatamaniuc” Sucevița

Invitați:echipa de management și cea de implementare a proiectului Pro-educație!

Coordonator eveniment:prof. Georgeta Colibaba

VINERI, 9 NOIEMBRIE 2018,

orele 13.00-15.00, la Muzeul Bucovinei

Conferintă ”30 de la căderea cortinei de fier” șilansare de carte “Partida de vânătoare” - scriitorul Stelian Tănase; a prezentat prof. univ. dr. Brândușa Steiciuc

Grup țintă:150 învățători, profesori din învățământul primar, gimnazial și liceal

Parteneri:Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Muzeul Bucovinei

Coordonatori eveniment: prof. Elena-Manuela David, prof. Angela Sehlanec

PARTENERI ÎN DESFĂȘURAREA ZILELOR

CASEI CORPULUI DIDACTIC GEORGE TOFAN

2-9 noiembrie 2018

Consiliul Local și Primăria Municipiului Suceava

Institutul Francez Român

Universitatea “Ștefan cel Mare” Suceava

Inspectoratul Școlar al Județului Suceava

Colegiul Național ”Petru Rareș” Suceava

Muzeul Bucovinei

Asociația SEVA

Revista CARIERE

Editura Polirom / Asociația INACO

Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova

Facultatea Fizică, Matematică și Tehnologii Informaționale, Universitatea de Stat din Tiraspol, Chișinău, Moldova

Institutul Postuniversitar de perfecționare a cadrelor didactice din regiunea Cernăuți, Cernăuți, Ucraina

Facultatea de Științe ale Educației, Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, România

Liceul Teoretic Orizont, Chișinău, Moldova

Instituția Publică Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Drochia, Moldova

Școala Gimnazială „Miron Costin” Suceava

Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava

Asociația Educatorilor Suceveni

Istoric:

La 15 ianuarie 1970 – a fost înfiinţată Casa Corpului Didactic Suceava, ca instituţie extrabugetară îndrumată şi controlată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava.

La 15 mai 1971 – devine instituţie bugetară cu autonomie proprie și între anii 1971-1986 a schimbat mai multe sedii în municipiul Suceava.

La 15 octombrie 1986 – este dată nota telefonică prin care casele corpului didactic din toată ţara au fost desfiinţate fără nici o explicaţie și s-a menţinut doar biblioteca.

La 20 martie 1990 – prin OM nr. 9867, Casele Corpului Didactic din România îşi reiau activitatea ca „instituţii judeţene de resurse, centre de documentare şi informare, de perfecţionare şi dezvoltare profesională şi personală.”

În noiembrie 2005 – CCD primeşte denumirea Casa Corpului Didactic “George Tofan” Suceava. Se înfiinţează editura George Tofan si din acel an 5 noiembrie este Ziua CCD .

. În februarie 2006 – apare primul număr al revistei Şcoala Bucovineană, actuala revistă a Casei Corpului Didactic ”George Tofan” Suceava

”Noi și Ei avem același trecut, când plin de lumina și bucuria faptelor mari a unui popor mic, dar viteaz, harnic, cinstit și muncitor, având în fruntea sa bărbați cu sufeltul mare, voința oțelită și mintea trează, când plin de întunericul și jalea zilelor de urgie, când turma a rămas fără păstor, noi și ei luptăm în prezent să învingem sumedenie de greutăți de tot felul, ca să fim un popor vrednic, în tot înțelesul cuvântului, nu numai cu decorurile externe , ci și cu întocmirile interne de dreptate și bună rânduială.Lucrând astfel, noi și ei ne îndreptăm către același ideal al viitorului: către unitatea culturală a neamului românesc de pretutindeni. Aceeași limbă dulce armonioasă, îmbogățită neîntrerupt din izvorul vecinic curat al limbii poporului, scrisă de toți scriitorii noștri și înțeleasă de tot neamul, aceleași datine și obiceiuri strămoșești, patrimoniu scump al tuturora, același cântec, aceleași jocuri, aceeași artă născută din concepția specifică a neamului nostru, hrănite din același izvor de inspirație și adresându-se către toți fiii aceluiași neam.” - George Tofan

Echipa CCD Suceava