Festivalul Toamnei, la Școala Primară „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava”

Vineri, 9 Noiembrie 2018 (12:59:08)

Școala Primară şi Grădinița „Sf. Ioan cel Nou de la Suceava” au sărbătorit și în acest an „Festivalul toamnei”, care a inclus activități din cadrul proiectului educațional „Eco- grădinița”, aferent anului școlar 2018-2019.Activitatea a debutat cu o expoziție de bostani decorați sub forma personajelor din lumea minunată a poveștilor și din lumea necuvântătoarelor. Nici un exponat nu a sugerat, prin decor, personaje negative sau care să incite la violență. Expoziția reprezintă o încununare a bogățiilor autumnale, iar ca noutate, în acest an a avut loc și o paradă de costume pentru copii, confecționate din materialel reciclabile.Expoziția a purtat numele de „Frumusețile toamnei” și va putea fi admirată pe tot parcursul săptămânii viitoare.Precizăm că prin astfel de activități școala și grădinița noastră promovează frumosul, originalul și tradițiile omânești, punând în centru puritatea copiilor, inocența și credința ortodoxă.

