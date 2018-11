Două fetiţe de un an şi, respectiv, trei ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu otravă de şobolani

Vineri, 9 Noiembrie 2018 (12:08:24)

Două fetiţe de un an şi, respectiv, trei ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu otravă de şobolani. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 22.37, polițiștii din cadrul Poliţiei Oraşului Cajvana au fost sesizaţi despre faptul că la Spitalul Judeţean Suceava s-a prezentat o tânără din oraşul Cajvana, împreună cu fiicele sale minore în vârstă de un an respectiv trei ani, care au ingerat otravă pentru şobolani. La spital, fetiţele au fost diagnosticate cu „intoxicaţie prin ingestie accidentală cu ratimor otravă pentru şobolani”. În urma cercetărilor s-a stabilit că joi, în jurul orei 18.30, în timp ce se aflau la domiciliul situat în oraşul Cajvana, sub supravegherea mamei, cele două fetiţe au ingerat accidental otrava, pe care au găsit-o într-o anexă a locuinţei. S-a întocmit dosar penal privind infracţiunea de „vătămare corporală din culpă”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Două fetiţe de un an şi, respectiv, trei ani, au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu otravă de şobolani