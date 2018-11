Cinci şoferi beţi, depistaţi de poliţie în numai câteva ore. Unul dintre ei a fost încătuşat, după ce a devenit agresiv

Vineri, 9 Noiembrie 2018 (11:55:54)

Cinci şoferi beţi au fost depistaţi de poliţie în numai câteva ore. Unul dintre ei a fost încătuşat, după ce a devenit agresiv cu oamenii legii. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 17.50, un echipaj din cadrul Poliției orașului Gura Humorului a oprit pentru control pe strada Piaţa Republicii din localitate autoturismul condus de un bărbat de 61 de ani, din orașul Frasin.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Joi noapte, la ora 23.15, o patrulă din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea a oprit pentru control pe un drum comunal neclasificat din comuna Marginea, autoturismul condus de un localnic de 30 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,46 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot joi noapte, în jurul aceleiaşi ore, 23.19, Secția 10 Poliție Rurală Gura Humorului a fost sesizată despre faptul că pe un drum comunal neclasificat de pe raza comunei Păltinoasa a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar conducătorul auto pare sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii deplasați la fața locului au identificat un autoturism care prezenta avarii și pe conducătorul acestuia, un localnic de 29 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, polițiștii i-au solicitat conducătorului auto să se supună testului cu aparatul etilotest, însă acesta a refuzat, devenind agresiv, motiv pentru care a fost imobilizat, încătușat și transportat de polițiști la spital, unde, a refuzat și prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea conducătorului unui vehicul de a se supune prelevării de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”, ce va fi soluționat procedural.Vineri, la ora 00.24, o patrulă din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia a oprit pentru control pe strada Humorului din comuna Șcheia autoturismul condus de un bărbat de 26 de ani, din comuna Capu Câmpului. Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,80 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.Tot vineri, la ora 03.15, o patrulă din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Gălăneşti a oprit pentru control pe DJ 178F, din comuna Gălănești, autoturismul condus de un localnic de 24 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

