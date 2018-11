A ajuns în arest după ce, deşi era sub control judiciar şi avea permisul reţinut, s-a urcat la volan

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a ajuns în arest după ce, deşi era sub control judiciar şi avea permisul reţinut, s-a urcat la volanul unui autoturism şi a ieşit în trafic. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în noaptea de marţi spre miercuri, în jurul orei 00.30, o patrulă din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit pentru control pe DJ 48C, din comuna Ulma, autoturismul condus de un localnic de 23 de ani. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul figurează cu permisul de conducere reținut.Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşiri infracţiunii de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore a conducătorului auto, ce a fost încarcerat în arestul I.P.J. Suceava, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți în vederea dispunerii unei măsuri preventive, acesta aflându-se sub control judiciar pentru comiterea infracțiunii de contrabandă.

