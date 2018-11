Amenzi rutiere de peste 150.000 de lei şi 43 de permise reţinute, în weekend

Marţi, 6 Noiembrie 2018 (11:03:20)

Poliţiştii suceveni au aplicat, în weekend, amenzi de peste 150.000 de lei şi au reţinut 43 de permise. Astfel, potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, în perioada 02.11-04.11.2018, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat o acțiune pe raza județului, pe linia prevenirii şi combaterii nerespectării regimului legal de viteză de către conducătorii auto, în cadrul căreia au fost constatate 14 infracțiuni, fiind aplicate 280 sancțiuni contravenționale, în valoare de 109.485 lei, din care 113 pentru încălcarea regimului legal de viteză, 15 pentru depășire neregulamentară, 45 pentru lipsa centurii de siguranță și 107 alte cauze. Polițiștii au reținut 25 de permise de conducere și au retras 16 certificate de înmatriculare.De exemplu, sâmbătă, la ora 13.10, în timp ce acționa pe DJ 178C din comuna Frătăuții Noi, o patrulă din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălăneşti a efectuat semnal regulamentar de oprire unei autoutilitare înmatriculate în străinătate, însă conducătorul auto a schimbat brusc direcția de mers pe un drum comunal, fiind blocat de polițiști după aproximativ 500 de metri. Conducătorul auto, identificat ca fiind un localnic de 41 ani, a fost verificat în bazele de date, ocazie cu care s-a constatat faptul că acesta nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Totodată, întrucât emana halena alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde, în prezența personalul medical, a refuzat prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei”.Tot în perioada 02.11.-04.11.2018, Serviciul Rutier Suceava și formațiunile rutiere din cadrul polițiilor municipale și orășenești au organizat şi o acțiune pe linia depistării conducătorilor auto ce conduc autovehicule după ce au consumat băuturilor alcoolice, ocazie cu care au fost constatate 8 infracțiuni, din care 4 fapte de conducere sub influența alcoolului, 1 pentru refuz de recoltare a probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei și 3 infracțiuni de altă natură. Polițiștii au aplicat 128 de sancțiuni contravenționale, în valoare de 54.742 lei și au reținut 18 permise de conducere, din care 4 pentru alcool și 14 alte cauze. De asemenea, au fost retrase 8 certificate de înmatriculare. De exemplu, sâmbătă, la ora 22.29, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier Suceava a oprit pentru control, pe DJ 208B din comuna Dumbrăveni, autoturismul condus de un localnic de 29 de ani care emana halenă alcoolică, motiv pentru care s-a procedat la testarea acestuia cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Tot sâmbătă, la ora 15.05, o patrulă din cadrul Secției 13 Poliție Rurală Bălcăuți a oprit pentru control, pe DC 35 din comuna Bălcăuți, autoutilitara condusă de un bărbat de 43 de ani din comuna Calafindești, care anterior a intrat în coliziune cu un autoturism, rezultând doar avarii, acesta părăsind locul tamponării. În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat că bărbatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere. Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,06 mg/l alcool pur în aerul expirat. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de: „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.Duminică, la ora 07.20, un echipaj rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe bulevardul 1 Mai din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 30 de ani din comuna Moara, care avea o alcoolemie de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital, unde, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei. I s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”.

