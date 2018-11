Luni, 5 Noiembrie 2018 (15:57:22)

Muzeul Bucovinei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Suceava, la inițiativa inspectorului școlar pentru Arte Loredana Mihaela Ceică, organizează o serie de expoziții itinerante în școlile și colegiile municipiului Suceava, urmărind promovarea artelor, cunoașterea personalităților artistice locale și a valorilor de patrimoniu aflate în colecțiile muzeului.Astfel, marți, 6 noiembrie 2018, ora 13, la Colegiul Național ”Mihai Eminescu”, hol parter, va avea loc vernisajul Expoziției de linogravuri, care reunește lucrări realizate de copiii participanți la Atelierul de gravură ”Alternative picturale” organizat de Muzeul Bucovinei în luna august a acestui an. Acest atelier face parte dintr-un proiect mai mare, ”Din secretele maeștrilor - lumină și culoare” organizat pentru prima oară în 2012 cu finanțare AFCN. Din 2013 proiectul este finanțat de Consiliul Județean Suceava și în acest an se află la cea de a VII-a ediție.Linogravurile expuse pe simezele Colegiului Național ”Mihai Eminescu” au fost realizate de elevi de la școlile și colegiile din municipiul Suceava și împrejurimi, sub îndrumarea Cameliei Rusu-Sadovei, profesor al Colegiului de Artă ”Ciprian Porumbescu”, membră U.A.P.R. Filiala Suceava și colaboratoare a Muzeului Bucovinei. Prin acest atelier se urmărește familiarizarea copiilor cu tehnici artistice noi, diferite de abordările clasice recomandate de programa școlară pentru disciplina Educație plastică, aria curriculară Arte.