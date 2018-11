Şoferi băuţi şi fără permis, depistaţi de poliţie. Unul a fost implicat într-un accident rutier, iar altul a încercat să fugă de poliţie

Luni, 5 Noiembrie 2018 (11:46:41)

La final de weekend, în numai câteva ore, poliţiştii au tras pe dreapta mai mulţi şoferi care au plecat la drum cu maşina după ce au consumat băuturi alcoolice. În unele situaţii, cantitatea de alcool consumată a fost mare, dovadă şi valorile indicate de aparatul etilotest, iar un tânăr care nu avea permis şi se afla şi sub influenţa băuturilor alcoolice a încercat să fugă de poliţie. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminică, la ora 13.16, Poliția orașului Dolhasca a fost sesizată despre faptul că, pe DJ 208I din localitate, a avut loc un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducătorii auto este sub influența băuturilor alcoolice.Polițiștii deplasați la fața locului au identificat autoturismele implicate în accident prezentând avarii și pe conducătorii auto, un bărbat din județul Botoșani și un localnic de 58 de ani.Cei doi conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ în cazul bărbatului din județul Botoșani și de 1,34 mg/l alcool pur în aer expirat, în cazul conducătorului auto de 58 de ani, care, a fost condus la spital, unde, a refuzat recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice necesare în vederea stabilirii alcoolemiei”, ce va fi soluționat procedural.Tot duminică, la ora 07.20, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Suceava a oprit pentru control, pe bdul 1 Mai din localitate, autoturismul condus de un bărbat de 30 de ani, din comuna Moara.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În aceeaşi zi, la ora 17.00, o patrulă din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Mălini a oprit pentru control pe DJ 209A, din comuna Cornu Luncii, autoutilitara condusă de un localnic de 47 de ani.Întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,66 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.În noaptea de duminică spre luni, la ora 02.30, un echipaj din cadrul Poliției municipiului Fălticeni a oprit pentru control pe strada Dogari din localitate un autoturism, însă, conducătorul auto a coborât de la volan și a fugit de la fața locului, fiind identificat ulterior de polițiști ca fiind un bărbat de 29 de ani, din comuna Slatina.În urma verificărilor efectuate în bazele de date, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu deține permis de conducere pentru nici o categorie auto. Totodată, întrucât emana halenă alcoolică, conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,47 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanțe”, ce va fi soluționat procedural.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Şoferi băuţi şi fără permis, depistaţi de poliţie. Unul a fost implicat într-un accident rutier, iar altul a încercat să fugă de poliţie