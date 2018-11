Împrumut de 10 milioane de lei, obținut de Ion Lungu la București, pentru asigurarea încălzirii Sucevei

Luni, 5 Noiembrie 2018 (16:39:35)

Municipalitatea suceveană va dispune de săptămâna viitoare de o sumă consistentă – 10 milioane de lei, pe care să îi folosească pentru asigurarea încălzirii în sistem centralizat, în acest sezon rece.„În această dimineață (n.r. luni) am semnat la Ministerul Finanțelor Publice convenția de împrumut de 10.000.000 lei, pentru asigurarea încălzirii în această iarnă. În cursul zilei de vineri Comisia de împrumuturi a aprobat documentația trimisă de la Suceava, iar în maxim o săptămână vor fi virați banii”, a anunțat primarul Sucevei, Ion lungu, prezent la București pentru două zile, timp în care are programate discuții și cu premierul României, Viorica Dăncilă, alături de alți reprezentanți ai Asociației Municipiilor din România.O problemă foarte importantă, rezolvată în cadrul aceleiași deplasări în Capitală, este cea a finanțării lucrărilor de reabilitare a rețelelor de termoficare din Zamca și Obcini.„De asemenea, am deblocat sumele de bani pentru reabilitarea rețelelor termice ce trebuie plătite de către MDRAP, după ce primăria a achitat 30% din facturi”, a adăugat Lungu.Tot luni, dar în cursul după-amiezii, edilul sucevean a participat la Palatul Parlamentului la Forumul Național SUERD, eveniment de lansare a Președinției României la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, la sesiunea dedicată Administrației Publice Locale, obținând informații importante despre noile mecanisme de finanțare europeană sub umbrela SUERD.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Împrumut de 10 milioane de lei, obținut de Ion Lungu la București, pentru asigurarea încălzirii Sucevei