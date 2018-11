„Bucovină, dulce Bucovină”, cel mai recent cântec lansat de suceveanca Andra Matei

Luni, 5 Noiembrie 2018 (11:03:32)

Îndrăgita solistă de muzică populară Andra Ioana Matei și-a lansat recent cântecul „Bucovină, dulce Bucovină”, la care a realizat și un videoclip. Piesa, după cum ne-a spus artista, „a izvorât” din dragostea ei pentru zona unde s-a născut și unde a crescut. „Multe lupte s-au dus pentru ca noi, cei care astăzi locuim în Bucovina, să avem un trai liniștit și să fim alături de ceilalți români din Țara Românească și Transilvania”, a spus suceveanca. Andra Matei consideră că toți cei care vor asculta piesa „Bucovină, dulce Bucovină” și vor vedea videoclipul cu siguranță vor descoperi locuri frumoase și vor afla lucruri noi despre bucovineni. Cântecul este într-un fel o invitație pentru toți românii și nu numai de a vizita Bucovina. „Exact cu aceste gânduri am pornit la drum atunci când am hotărât să lucrez la acest proiect. Din dragoste și respect pentru aceste meleaguri și alături de alți oameni talentați care iubesc Bucovina, am scos la lumină acest cântec”, ne-a spus artista. Alături de Andra Matei, la acest proiect au lucrat dirijorul Răzvan Mitoceanu, de la Ansamblul Artistic „Ciprian Porumbescu” din Suceava, care a realizat linia melodică și orchestrația, și Mihai Pascar, care a scris versurile cântecului. „Mă bucur că videoclipul a prins foarte bine și multă lume mi-a mărturisit că după ce l-a urmărit și-a dorit să viziteze Bucovina sau să se întoarcă aici. Cântecul meu și-a atins scopul, pentru că este o invitație pe frumosul nostru meleag. Toate acele imagini care sunt în videoclip, dar și locurile de filmare au fost alese de George Checheriță, un om minunat și implicat în ceea ce face. A ținut cont de viziunea mea pentru acest material și alături de sfaturile lui, a ieșit un lucru foarte bun de care sunt foarte mândră. Filmările au avut loc în județul Suceava, pentru că mi-am dorit să cuprind cât mai multe peisaje de pe tot cuprinsul Bucovinei. Am avut noroc că vremea a ținut cu noi și am imortalizat imagini de basm”, ne-a povestit interpreta bucovineancă. Ea își dorește ca videoclipul să fie urmărit de cât mai multă lume, cântecul să fie ascultat de toți iubitorii de folclor și, de ce nu, românii din toate colțurile țării, dar și de peste hotare „să ne calce pragul, iar cei care sunt născuți aici să fie și mai mândri de locurile lor și să le păstreze”.Cântecul „Bucovină, dulce Bucovină” are succes și artista primește din ce în ce mai multe aprecieri de la admiratori. Asta îi dă încredere și deja lucrează la un proiect muzical ce are ca tematică sărbătorile de iarnă. „Mă bucur că anul acesta am realizat multe videoclipuri ale cântecelor de pe albumul , care au avut un impact puternic la public și că cei care îmi ascultă cântecele își doresc să le fiu alături la evenimentele frumoase din viața lor. Vă mulțumesc tuturor pentru că îmi sunteți aproape. În cântecele mele veți găsi toată dragostea mea pentru voi”, a adăugat Andra Matei.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului „Bucovină, dulce Bucovină”, cel mai recent cântec lansat de suceveanca Andra Matei