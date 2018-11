Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri după ce şi-a dat foc din greşeală, dorind să-şi aprindă o ţigară

Vineri, 2 Noiembrie 2018 (11:05:33)

Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri după ce şi-a dat foc din greşeală, dorind să fumeze o ţigară. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, la ora 12,26, polițiștii din Ipoteşti au fost sesizaţi, prin 112, de o femeie din comuna Fântânele despre faptul că soțul său, în vârstă de 59 ani, și-a dat foc în curtea locuinței.Cu ocazia cercetărilor efectuate s-a stabilit că în jurul orei 12.00, bărbatul se afla la locuința de domiciliu din satul Bănești, com. Fântânele, împreună cu fiul său.La un moment dat, bărbatul, fiind sub influența băuturilor alcoolice, a ieșit în grădina din spatele casei, dorind să fumeze o țigară. Din cauza neatenției și a faptului că prezintă deficiențe de vedere, acesta și-a scăpat chibritul aprins pe îmbrăcămintea care a început să ardă cu flacără deschisă. Auzind strigătele tatălui său, fiul acestuia a luat o pătură cu care a stins flăcările ce îl cuprinseră pe bărbat, acordându-i totodată primul ajutor.Soţia bărbatului a apelat 112 și a solicitat intervenția unui echipaj medical.La fața locului s-a deplasat un echipaj de ambulanță din cadrul UPU Suceava, care l-a preluat și transportat pe bărbat la Spitalul Județean Suceava, în vederea acordării de îngrijiri medicale. S-a stabilit diagnostic preliminar „arsură prin flacără gradul II-III, aprox. 30% suprafață corporală”.S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ,,vătămarea corporală din culpă”.

