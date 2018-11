Au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu căruţa

Vineri, 2 Noiembrie 2018 (11:07:56)

Doi bărbaţi au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu căruţa. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, joi, în jurul orei 18.30, un bărbat în vârstă de 51 de ani, din comuna Moldova Sulița, se deplasa cu vehiculul cu tracțiune animală proprietate personală, în care mai afla un consătean în vârstă de 45 de din aceeași localitate, pe DJ 175 din com. Moldova Sulița, din direcția de mers comuna Izvoarele Sucevei spre com. Pojorâta. La un moment dat, ajunși în apropierea intersecției DJ 175 cu DC Smidești, la km 33+700 m, calul, cel mai probabil scăpat de sub control, a efectuat o manevră de schimbare a direcției de mers spre dreapta, pătrunzând pe drumul comunal Smidești, pe un sector de drum neiluminat, unde a trecut peste bordura unui pod din beton neprevăzut cu balustrade sau parapeți de protecție, căruţa răsturnându-se.În urma accidentului a rezultat rănirea conducătorului vehiculului cu tracțiune animală și a pasagerului, cei doi fiind transportați la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc în vederea acordării de îngriji medicale, unde au rămas internați.Conducătorul vehiculului cu tracțiune animală a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 0,05 mg/l alcool pur în aerul expirat, după care i-a fost recoltată o mostră biologică de sânge în vederea determinării alcoolemiei.În cauză s-a întocmit dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de „vătămare corporală din culpă”.

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Au ajuns la spital după ce s-au răsturnat cu căruţa