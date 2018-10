Noile reguli de parcare la Spitalul de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava

Marţi, 30 Octombrie 2018 (14:10:24)

Parcarea în incinta Spitalului de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava este, din data de 1 noiembrie, contra cost. Unitatea medicală a amenajat 411 locuri de parcare cu plată și 23 de locuri fără plată. Locurile fără plată sunt situate astfel: la intrarea în „Spitalul Nou”, pe poarta 2, pe partea dreaptă sunt 13 locuri, dintre care două pentru persoane cu handicap; în fața atelierului de reparații sunt 6 locuri și între Direcția de Sănătate Publică și atelierul de reparații 4 locuri.Locurile cu plată din curtea „Spitalului Nou” sunt în număr de 273, cu următoarea distribuție:Parcarea P1 din fața stației de oxigen, de lângă Serviciul de Ambulanță până în fața secției Anatomie patologică, are 72 de locuri; P2 este parcarea de lângă UPU, momentan închisă pentru lucrările de construcție a noului ambulatoriu; P3 – în fața spitalului (fosta parcare a medicilor) are 58 de locuri.Parcarea „Curte” are 143 de locuri și are următoarea componență: a- parcare de 29 de locuri, nou amenajată, lângă centrala termică; b- parcarea adiacentă stației de oxigen, cu 18 locuri, dintre care două pentru persoane cu handicap; c- parcare aripa nouă, cu 19 locuri, lângă corpul F; d- parcare morgă – 4 locuri; e- parcare farmacie, în partea de nord a spitalului – 10 locuri; f- parcare curte interioară magazie +Synevo – 12 locuri; g- parcare între Synevo și intersecție – 11 locuri; h- parcare în zona ambulatoriului – 7 locuri, dintre care două pentru persoane cu handicap; i- parcare în fața panoului „Computer Tomograf” - 14 locuri; j- parcarea situată de la intrarea principală în spital și panoul „Computer Tomograf”- 8 locuri; k- parcarea de la poarta 1 – 11 locuri. La „Spitalul Vechi” toate cele 138 de locuri de parcare sunt cu plată. Parcarea situată de la bariera de acces până la cea nou amenajată are 14 locuri; parcarea nou amenajată în fața centralei termice- 83 de locuri; parcarea din fața Laboratorului BK – 6 locuri; parcarea situată între secțiile Boli infecțioase și Dermatologie – 26 de locuri; parcarea de lângă biserica spitalului – 9 locuri.Managerul spitalului, Vasile Rîmbu, a declarat, ieri, că prin introducerea parcării cu plată obiectivul spitalului nu a fost acela de a realiza venituri sau de a deranja pacienții și personalul medical, ci de a civiliza accesul în curte, „din toate perspectivele: personal, vizitatori, pacienți, aparținători”. „Vrem să evităm aglomerația și să asigurăm circuite sigure și libere în permanență pentru urgențele medicale, pentru Salvări și pentru SMURD și pentru personalul care vine la serviciu. Cu ocazia asta evităm și parcarea unor autoturisme din cartierele vecine, de la instituțiile vecine și a celor care vin la piață”, a declarat Rîmbu.El a precizat că nu există nici o excepție la plată „pentru persoane și instituții”, singurele autovehicule cu acces liber fiind autospecialele Serviciului de Ambulanță și ale SMURD, iar abonamentele sunt doar pentru angajații spitalului. Nicio persoană din afara unității medicale nu poate primi card de parcare.Potrivit managerului, până ieri la amiază își achiziționaseră abonamente de parcare 228 de angajați și mai erau cereri pentru încă 20 de locuri. Abonamentele sunt numerotate, fiecare salariat având numărul lui. La folosirea abonamentului, în sistem se înregistrează ora de intrare, ora de ieșire și fiecare ieșire a autoturismului din parcare, astfel încât este și o modalitate de control a respectării programului de lucru.Abonamentul de parcare cu nr. 1 a fost achiziționat de managerul spitalului, Vasile Rîmbu, iar cel cu nr. 2, de liderul sindicatului din spital, Romică Bălan. Accesul în parcările cu plată se face pe baza abonamentului, a tichetului plătit în numerar sau pe bază de card.Parcarea rezervată vizitatorilor și aparținătorilor, în intervalul orar 8.00-15.00 este P1. Parcările P3 și „Curte”, în intervalul 8.00-15.00 sunt destinate personalului spitalului, dar dacă sunt locuri rămase libere după ora 8.30, vizitatorii, aparținătorii și pacienții au acces. Pentru parcările „Spitalului Vechi” managerul estimează că vor fi 25-30 de abonamente, pe cele 138 de locuri amenajate. Ca urmare, acestea pot fi folosite de salariații care lucrează în spitalul nou, dar ajung cu întârziere la program și pierd locurile din P3 și „Curte”, precum și de pacienți și vizitatori.După ora 15.00, când personalul din schimbul de dimineață pleacă acasă, vizitatorii au acces la toate parcările cu plată, în limita locurilor disponibile, afișate electronic non stop.

