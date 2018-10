Filme care au câştigat mari premii la Cannes, Veneția sau Locarno vor fi proiectate la Cinematograful Modern

Marţi, 30 Octombrie 2018 (16:43:09)

A treia ediție a manifestării culturale „Les Films de Cannes à Suceava”, care se va desfășura, în perioada 9 - 11 noiembrie, la Cinematograful Modern, va aduce în fața publicului sucevean filme recompensate cu mari premii la Cannes, dar și la Veneția sau Locarno, precum și actori și regizori cunoscuți. Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile. „Les Films de Cannes à Suceava” este un proiect realizat de Asociaţia Creativ AS, în asociere cu municipiul Suceava și Consiliul Local Suceava, cu sprijinul Asociaţia Cinemascop și Radio AS. Festivalul debutează cu proiecția filmului „Dogman”, de Matteo Garrone, lungmetrajul care i-a adus actorului italian Marcello Fonte premiul pentru interpretare masculină la Cannes. Filmul este programat vineri, 9 noiembrie, începând cu ora 17:30. Supranumit un western urban, „Dogman” se petrece într-o suburbie italiană, undeva la intersecția dintre metropolă și sălbăticie. Sucevenii vor avea ocazia să o cunoască, tot vineri, 9 noiembrie, în cadrul festivalului, și pe carismatica actriță Alina Șerban, care a încântat publicul bucureștean după proiecția din 27 octombrie, cu „Seule a mon mariage”, după ce se făcuse remarcată la Cannes în acest an. Iubitorii tarafului din Clejani au ocazia să o vadă în „Seule a mon mariage” pe Viorica și să asculte o extraordinară coloană sonoră semnată de Vlaicu Golcea. Proiecția va fi urmată de o discuție cu actrița și regizoarea de teatru și film Alina Șerban. Sâmbătă, pe 10 noiembrie, sucevenii sunt așteptați la întâlnirea cu echipa filmului „Alice T.” pentru care tânăra interpretă Andra Guți a primit premiul de interpretare la prestigiosul festival de film de la Locarno. Regizorul Radu Muntean, fiul îndrăgitului realizator de televiziune Titus Muntean, va fi prezent, alături de scenaristul Răzvan Rădulescu („Moartea domnului Lăzărescu”) la discuția cu publicul sucevean după proiecția filmului. Duminică, 11 noiembrie, echipa filmului va vorbi cu liceenii după o proiecție specială dedicată acestora, plecând de la întâmplările din film. Duminică seara, sucevenii au ocazia să se reîntâlnească cu Valeriu Andriuță, actorul și regizorul de teatru și film care s-a făcut remarcat în filmele lui Cristian Mungiu înainte să facă pasul către o carieră internațională. La Suceava, Valeriu Andriuță va vorbi despre filmul „Donbass” în care joacă, dar va prezenta și scurtmetrajul său „Cu unul în plus”, alături de Iulia Andriuță.Un alt eveniment așteptat în cadrul „Les Films de Cannes à Suceava” este proiecția filmului „Our Time”, de Carlos Reygadas, duminică, 11 noiembrie, de la ora 14:00. Programul complet al celei de-a treia ediții a „Les Films de Cannes à Suceava” este următorul: vineri, 9 noiembrie, ora 17:30, „Dogman”, de Matteo Garrone (2018, 102 min.); ora 19:30 – „Seule a mon mariage”, de Marta Bergman (2018, 121 min.) - în prezența actriței Alina Șerban; sâmbătă, 10 noiembrie, ora 14:30, „Girl”, de Lukas Dhont (2018, 105 min.); ora 16:30, „Burning”, de Lee Chang-Dong (2018, 148 min.); ora 19:30, „Alice T”, de Radu Muntean (2018, 105 min.), în prezența regizorului Radu Muntean, a actriței Andra Guți și a scenaristului Răzvan Rădulescu; duminică, 11 noiembrie, la ora 14:00, „Our Time”, de Carlos Reygadas (2018, 173 min.); la ora 17:15, „Border”, de Ali Abbasi (2018, 108 min.); ora 19:30, „Donbass”, de Sergey Loznitsa (2018, 110 min.), precedat de scurtmetrajul „Cu unul în Plus”, de Valeriu Andriuță (2018, 15 min.), în prezența lui Valeriu Andriuță – actor și regizor și a Iuliei Andriuță.Daniela MICUȚARIUdaniela@monitorulsv.ro

Monitorului de Suceava, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Filme care au câştigat mari premii la Cannes, Veneția sau Locarno vor fi proiectate la Cinematograful Modern