Vineri, 26 Octombrie 2018 (14:08:49)

E.ON Energy Globe Award România, competiţie aflată la cea de-a treia ediţie, şi-a anunţat câştigătorii în cadrul unei Gale desfăşurate joi, 25 octombrie, la Palatul Regal din Bucureşti, doi suceveni primind „Premiul de Popularitate”.

Peste 130 de proiecte şi idei inovatoare din domeniul eficienţei energetice şi al protejării mediului au fost înregistrate pe platforma energyglobe.ro, în intervalul 1 mai-15 iunie.

Acestea au fost analizate şi selectate de către un juriu independent, care a întocmit o listă cu proiectele finaliste, câte trei pe fiecare dintre cele cinci categorii din concurs. Departajarea lor s-a realizat pe baza unor criterii de evaluare, fiecare cu procentajele sale, care iau în calcul atractivitatea proiectului, gradul său de inovare, potenţialul de replicare a respectivei iniţiative şi componenta legată de eficienţa energetică. Ulterior, dintre cele 15 proiecte finaliste au fost alese cinci câştigătoare.

Lista câştigătorilor este următoarea:

Categoria Companii - „NRGeenie” – Trendometrics, Bucureşti; 5.000 Euro – premiu acordat de ING, Centrală termică – premiu acordat de Vaillant

Categoria Do it yourself - „Home Manager” – Radu Tabarcea, Oneşti, jud. Bacău; Produse şi servicii de telefonie mobilă echivalentul a circa 2.400 Euro – premiu acordat de Orange, Centrală termică – premiu acordat de Vaillant

Categoria Idei - Electrofiltru pentru desprăfuirea gazului de la centralele termice pe lemn” - Universitatea Politehnică Timişoara, Facultatea de Inginerie Hunedoara; Centrală termică – premiu acordat de Vaillant

Categoria Tineret - „Kidibot Energy Battle” - Asociaţia StartEvo, Bucureşti; 5.000 Euro – premiu acordat de BRD – Groupe Societe Generale, Centrală termică – premiu acordat de Vaillant.

Categoria Municipalităţi - „Educaţie ecologică, de la activităţi la implementare” - Şcoala Gimnazială Frumuşeni, jud. Arad; 5.000 Euro – premiu acordat de Siemens, Centrală termică – premiu acordat de Vaillant.

Câştigătorul general al competiţiei, cel care va reprezenta România la etapa internaţională a Energy Globe Award de anul viitor, este „NRGeenie”.

Pentru al doilea an consecutiv, vizitatorii portalului energyglobe.ro au putut vota proiectul favorit, căruia i s-a acordat „Premiul de Popularitate”. Acest premiu simbolic a fost decernat proiectului Calypso, care a înregistrat, în perioada 1-30 septembrie, cel mai mare număr de voturi online din partea publicului (327 din totalul de 720 de voturi valide). Project Calypso este unul dintre finaliştii categoriei DYI şi a fost înregistrat în concurs de Ștefan Șovea și Andrei Ventuneac din Suceava.