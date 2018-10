Luni, 22 Octombrie 2018 (15:23:32)

Vineri, 26 octombrie, în Auditoriumul „Joseph Schmidt” al Universităţii din Suceava, începând cu ora 12:00, GI Fundaţia Comunitară Bucovina invită toţi sucevenii creativi care vor să înţeleagă mai bine mediul online şi cum ne ajută cunoaşterea acestuia să promovăm o afacere, indiferent de profilul acesteia, să participe în cadrul workshopului intitulat „Inspiraţie pentru Bucovina - Cum să îţi promovezi cu succes afacerea în mediul online”. Acest eveniment este organizat pentru cei care îşi doresc să înveţe ce impact are mediul online în creşterea afacerii lor, cum să creeze conţinut educativ, informând şi promovând produsele sau afacerea lor.

Workshopul este structurat în trei părţi, prima fiind intitulată ”Photo inspiration”, ce îl are ca speaker pe Cătălin Urdoi, un tânăr fotograf profesionist, cu apariţii în revista National Geographic. Acesta va vorbi despre cum poate fi realizată o fotografie comercială sau de produs, optimizată pentru mediul online, va oferi sfaturi şi exemple concrete.

În a doua parte a evenimentului, “Video inspiration”, va vorbi Ştefan Sfichi, videograph cu experienţă în domeniu.

Acesta va explica diferenţele dintre un video comercial şi unul artistic, ce înseamnă şi cum se compune un cadru pentru exterior şi unul pentru interior şi, cel mai important, cum arată un video care poate creşte un business.

Alex Dona, de la Times New Roman, este speakerul din cea de-a treia parte, intitulată ”The power of text: În dialog cu Alex Dona”. Alex este managing partner şi acţionar în cadrul publicaţiei Times New Roman pe care a crescut-o încet, dar sigur, folosindu-se de strategiile şi sfaturile pe care le va oferi şi la Suceava.

Conţinutul pentru mediul online pe diferite categorii de vârsta, promovarea plătită vs. promovarea organică, publicul ţintă, impactul sunt câteva dintre temele pe care acesta le va aborda.

Agenda completă a evenimentului, cât şi detaliile de înscriere la eveniment le găsiţi pe pagina de Facebook a grupului, https://www.facebook.com/fcbucovina/,sau la numărul de telefon 0749 789 839.