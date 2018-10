Luni, 15 Octombrie 2018 (11:08:11)

Un bărbat cu alcoolemie uriaşă, de 2,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, şi fără permis de conducere s-a izbit duminică seară într-un gard cu o autoutilitară.

La ora 18.52, patrula de siguranță publică din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Gălănești a fost sesizată prin 112 de către un bărbat de 37 de ani, din comuna Gălănești, cu privire la faptul că o persoană a intrat cu mașina în gardul care împrejmuiește ferma pe care o deține pe raza comunei Gălănești.

Din verificări s-a stabilit faptul că în evenimentul rutier sesizat a fost implicată o autoutilitară aparținând unui bărbat de 35 de ani, din comuna Gălănești. Fiind audiat, acesta a declarat faptul că în jurul orei 18.30 i-a încredințat autoutilitara unui tânăr de 29 de ani, din comuna Gălănești.

A fost identificat și tânărul de 29 de ani și întrucât acesta emana halenă alcoolică, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 2,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, iar ulterior i-au fost recoltate mostre de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Efectuându-se verificări suplimentare, s-a stabilit totodată că tânărul de 29 de ani nu posedă permis de conducere.

S-a întocmit dosar penal față de tânărul de 29 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și „conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe” și față de bărbatul de 35 de ani sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „încredințarea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere unei persoane care nu posedă permis de conducere sau se află sub influența băuturilor alcoolice”.

Tot duminică, la ora 18.40, un echipaj de poliție din cadrul Poliției orașului Milișăuți a oprit pentru control pe DN 2H, în localitatea Bădeuți, autoturismul condus de către un bărbat de 58 de ani, din Rădăuți. Acesta a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind de 1,14 mg/l în aerul expirat. Ulterior i-au fost prelevate două de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe”, se precizează în comunicatul poliţiei.