Șatra Benz și Toy Machines cântă la Balul Bobocilor de Colegiul „Ștefan cel Mare”

Joi, 11 Octombrie 2018 (11:04:34)

Pregătirile pentru organizarea Balurilor Bobocilor din acest an au intrat în linie dreaptă. Dau start sezonului distracției elevii de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, care sparg gheața vineri, pe 12 octombrie, de la ora 18.00. Formațiile Șatra Benz și Toy Machines vor concerta în cadrul spectacolului. „În acest an, elevii Colegiului Naţional <Ştefan cel Mare> vă invită să descoperiţi misterul de la conac. Fie că eşti curios cine sunt Johnny, Walter şi John, fie că vrei să afli cine este cea mai frumoasă boboacă a liceului sau vrei să vii doar pentru concertele marca Şatra Benz şi Toy Machines, trebuie să fii prezent vineri, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava!”, transmit organizatorii. Zece boboace alese pe sprânceană intră în cursa pentru titlul de „Miss Boboc 2018”. În plus, detectivi, ziarişti faimoşi şi nepoatele patronului aşteaptă să delecteze spectatorii cu o poveste de neuitat. Balul de vineri va fi transmis live de către ziarul Monitorul de Suceava, pe www.monitorulsv.ro și pe pagina de facebook a cotidianului.

